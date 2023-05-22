AK Parti'li İnan'dan Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'a 'stat' eleştirisi

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Göztepe Gürsel Aksel ve Alsancak Mustafa Denizli statlarının AK Parti döneminde yapıldığını belirterek, "Karşıyaka Stadı yapılmadıysa bunun cevabını CHP'li Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın vermese gerekir." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İzmir milletvekili seçilen İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidar oldukları ilk günden bu yana İzmir için çalıştıklarını, bu süreçte şehirde ilkleri hayata geçirdiklerini söyledi.

İzmir'de sporun gelişmesi için önemli projelere imza attıklarını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Göztepe Gürsel Aksel ile Alsancak Mustafa Denizli statları AK Parti döneminde yapıldı. Karşıyaka Stadı yapılmadıysa bunun cevabını CHP'li Belediye Başkanı Cemil Tugay vermesi gerekir. Karşıyakalı hemşehrilerim de şunu haklı olarak sormalı, diğer statlar yapılırken bizim stadımız neden yapılmıyor. Tugay, 'stadyum alanına AVM ve rezidans yapılmak isteniyor' demiş, buna ilişkin bizim tarafımızdan bir açıklama yapılmış ise lütfen göstersin, siyaseti faraziyeler üzerinden yapamayız. Karşıyaka Spor Kulübü'nün yöneticilerinin de bunu Sayın Cemil Tugay'a sorması gerekiyor. Karşıyaka, geçtiğimiz hafta hayallerindeki altyapı tesisine kavuşma müjdesi aldı. İlk adımı attık. Çünkü biz İzmir'in gençlerine ve sporuna samimiyetle inanıyoruz."

İnan, ortak akılla kentin sorunlarını çözme gayretinde olduklarını dile getirdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın, yaptığı açıklamalarla gündem değiştirmeye çalıştığını ileri süren İnan, "Belediyesinin hali maalesef içler acısı. Belediye borç batağında. İşçilerin alın teri üzülerek ifade etmeliyim ki kurudu ama haklarını alamıyorlar. Kampanya boyunca Karşıyaka'da dolaştık. Belediye Başkanından bırakın memnun olmayı, Cemil Beyi esnaf tanımıyor, Karşıyakalı gençler tanımıyor, bilmiyor. Çünkü Karşıyaka için başlayıp bitirdikleri tek bir kalem iş yok. Karşıyakalı gençler için düşündükleri tek bir mesele yok." ifadelerini kullandı.