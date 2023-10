AK Parti'li İnan'dan Filistin'e destek açıklaması Açıklaması

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarını kınarken, "Bizler tıpkı liderimiz gibi Filistin davasının yılmaz savunucusuyuz. Tarafımız net, mücadelemiz net. İsrail bu katliamlarıyla bu stratejileriyle asla bir netice elde edemeyecek." dedi.

İnan, Dikili programı kapsamında AA muhabirine, İsrail'in yıllardır Filistin'de yaşayan Müslümanlara sistematik olarak zülüm yaptığını söyledi.

Ak Parti Gençlik Kolları olarak bu çatışmanın en kısa sürede sona ermesini temenni ettiklerini belirten İnan, "Öteden beri İsrail, Gazze halkına, Filistinlilere eziyet ediyor. Bugün farklı bir katliam süreci yaşıyoruz. Dualarımız Filistinli kardeşlerimizle. Maalesef en masumlar, çocuklar ölüyor. ve yitirdiğimiz çocukların durumlarını görünce, bu zulmü yaşatanları bu katliamları yapanları en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Bizler tıpkı liderimiz gibi Filistin davasının yılmaz savunucusuyuz. Tarafımız net. Mücadelemiz net. İsrail bu katliamlarıyla bu stratejileriyle asla bir netice elde edemeyecek." dedi.

İnan, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası kurum ve kuruluşların iki yüzlü davrandığını, yaşananlar karşısında bir şey yapmadıklarını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı konuşmayla dünya mesaj verdiğini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Her an çocuk haklarından bahsedenler, her an evrensel insan hakları beyannamesinden bahseden kurum ve kuruluşların bir kez daha sınıfta kaldığını görüyoruz. Bu kurumların işlevselliği konusundaki son derece düşük olan seviyelerini Cumhurbaşkanımız zaten "Dünya beşten büyüktür" diyerek "Daha adil bir dünya mümkün" diyerek Birleşmiş Milletler kürsüsünden defaatle ifade etti. Bu kurumların da tekrardan bu iki yüzlü durumlarını hatırlatmak istiyorum ve kınıyorum."

İnan, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını, İzmir'in ve Dikili'nin CHP'li yerel yönetimlerce hak ettiği hizmetleri alamadığını söyledi.

Dikili'nin tüm kanalizasyon atığının açık denize doğrudan döküldüğünü belirten İnan, "Altyapı konusunda gerçekten vatandaşlar çok şikayetçi.Dikili Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. ve Dikili'ye yapmış oldukları tek bir kalem dahi icraat yok. Dikili en önemli turizm yerlerimizden bir tanesi. Bununla ilgili ortaya atmış oldukları tek bir yatırım ve icraatları yok." diye konuştu.

"O sene bu sene olacak"

İnan, Mart ayında yapılacak seçimlerde İzmir'in ve ilçelerinin "AK Belediyecilik" ile tanışacağını ifade etti.

İzmirlilerin artık hizmet istediğini, bu dileklerini de her ortamda kendisine ilettiklerini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

" ve bir kere dahi olsa hizmet belediyeciliğini şehrimizle, hemşehrilerimizle tanıştırmak istiyoruz. O sene bu sene olacak inşallah. Buradan Dikili'den tüm İzmirli hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Bakın bu yetersiz altyapıyla şehirciliğin çöktüğü, bir kentleşmeyle artık çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğinden çalıyoruz. Gelin bir kez AK Parti belediyeciliğini deneyin ve hizmet belediyeciliğiyle farkı hep beraber yaşayalım. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel bir kentte yaşaması için hep birlikte yerel yönetimlerle birlikte kalkınalım. Bunu AK Parti belediyeciliği sağlayacaktır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediyecilik tarihinde en kötü günleri yaşamaktadır. Ama bu onları ilgilendirir. Biz ise Dikili'de gerçekten hizmetleri konuşmak istiyoruz."