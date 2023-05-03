AK Parti'li İnan, Bayraklı'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Şimdi önümüze muhalefet milletvekili adayı listesi koydu. Hepsi dışarıdan geldi. Kendilerinin ikameti dahi burada değil. Kendilerine dahi oy kullanamayacak kişiler geldiler İzmir'den aday gösterdiler. Bu listelere oy vermeyin, verdirtmeyin." dedi.

Ak Parti'nin İzmir milletvekili adayı olan İnan, ailesinin de yaşadığı Bayraklı'nın Cengizhan Mahallesi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti İzmir Milletvekili ve Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı'nın katıldığı törende konuşan İnan, parti olarak İzmir'de gece gündüz demeden seçim çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bayraklı Şehir Hastanesinin yapımı sırasında muhalefetin engel olmak için var gücüyle çalıştığını ileri süren İnan, şunları kaydetti:

"Yapılan hastane ile birlikte yapılan engelleme çalışmasının unutturulmaya çalışılıyor. Şehir Hastanemiz orada mı? Yaptık mı? Bu mahalleye Şehir Hastanesi gelmesin diye onlar burada rekreasyon çalışması yaptı mı? Biz de inadına bu hastane buraya gelecek diye uğraştık mı? Evet. Ama bunu unutturmaya çalışıyorlar. Buradan unutturmak istiyorlar. Zengin mülk sahibi olan yerlere sürekli bu yatırımların gitmesini istiyorlar. Bunu unutmayalım. Bu Şehir Hastanesi buraya geldiyse, Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayraklı'ya duyduğu sevgisinden kaynaklanmaktadır."

İnan, CHP'li yerel yönetimin Cengizhan, 75. Yıl, Erenler, Çay Mahallesi, Alparslan mahallerine bir yatırım yapmadığını savundu.

Muhalefetin milletvekili aday listelerini eleştiren İnan, "Şimdi önümüze muhalefet milletvekili adayı listesi koydu. Hepsi dışarıdan geldi. Kendilerinin ikameti dahi burada değil. Kendilerine dahi oy kullanamayacak kişiler geldiler İzmir'den aday gösterdiler. Bu listelere oy vermeyin, verdirtmeyin. Ben İzmirliyim, tüm kadrolarımız İzmir'den, tüm kadrolarımız kentimize emek veren, katkı koyan bu sokakları bilen kişiler. İşte Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, emekleri ortada. Bunların meselesi hiçbir zaman İzmir olmadı." şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da açılışta yaptığı konuşmalarda İzmir'in önemli bir kent olduğunu, kentte önemli hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirttiler.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesi kesildi.