AK Parti'li İleri, Samsun'da "Dijital Geri Dönüşüm" konulu söyleşiye katıldı Açıklaması - Haberler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "İHA'larda ve SİHA'larda oyun kurucu haline geldik biz. Sadece üretmiyoruz, oyun kurucuyuz, kavram değiştirmeye başladık." dedi.

Ak Parti'li İleri, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Aktif Öğrenciler Topluluğunun, Eğitim Fakültesi bahçesinde düzenlediği "Dijital Geri Dönüşüm" konulu söyleşisine katıldı.

Tüm dünyanın dijital bir dönüşüm içinde olduğuna işaret eden İleri, şunları kaydetti:

" Türkiye'de, bu dijital dönüşümde, sanayi dönüşümünde yakalayamadığı fırsatı bu süreçte yakaladığını düşünüyoruz. Bu süreci doğru kullandığı takdirde global ve küresel anlamda kayda değer bir aktör olma noktasında ciddi bir avantaj elde edeceğini düşünüyorum. Özellikle şu günlerde gündeme gelen Blokzincir teknolojisi ve metaverse sürecinin Türkiye'ye ve gençlere önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz. Bizim bu fırsatları hayata geçirmemiz için her şeyden önce kendimize güvenmemiz lazım. Yani bu dijital dönüşüm sürecinde gerçekten iddialı ülke olduğumuzu görmemiz lazım. Geleceğe yönelik olarak da bu iddiamızın hiç zayıflamadan, aksine kuvvetlenerek devam ettiğini görmemiz lazım. Kendimizi bu sürece hazır hissetmemiz ve burada etkin yol alabileceğimizi bilmemiz lazım."

"Türkiye 2023 yılında aya sert iniş yapacak"

İleri, dijital geri dönüşüm yoluyla dünyanın adeta yeniden kurulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye bu konuda ne yapıyor? Türkiye, sevinerek paylaşıyorum ki ciddi bir devlet aklı ile çok planlı ve programlı süreci yönetiyor. Türkiye 6 veya 7 sacayağı üzerinde yükselen dijitalleşme stratejisi izliyor. Bu sacayaklarından bir tanesi malum bu konuda yetkili olan organlarımız. Dijital Dönüşüm Ofisi... Biliyorsunuz bu, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni kurulmuş bir yapıdır. Mesela Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, bütün kurumlar el birliği ile çalışıyorlar. Bunun yanında 2. bir sacayağı olarak Türkiye, dijital dönüşüm olarak çok ciddi strateji dokümanları çalıştı. Bunların en güncel örnekleri, yapay zeka strateji dokümanımız. Yapay zeka konusunda Türkiye 2025 yılında gayri safi yurt içi milli hasılasının yüzde 5'ini yapay zeka teknolojisi üzerinden elde etmek için ne yapmalı? Diğer stratejik dokümanımız, milli uzay dokümanı. Bu bizi çok heyecanlandıran bir strateji dokümanı. Burada 10 yıllık bir program kaleme alındı. Türkiye'nin amacı, 2023 yılında aya sert iniş yapacak roketimizi göndermek. Bu konuda çalışmalar da devam ediyor, geçtiğimiz hafta bunun ön bilgilendirmesi yapıldı. Türk uzay insanı için başvuruları kabul etmeye başladı."

"Savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 70 ile 80 arasındadır"

Türkiye'de uygulanmakta olan girişimci devlet modelinin dünyada işe yaradığını ve Türkiye'de işe yaradığının görüldüğünü vurgulayan İleri, şunları söyledi:

"Yani dijital dönüşümde emin adımlarla ilerlediğimizi biz nereden anlıyoruz? Tabi bunun önemli göstergeleri var ama hepimizin öncelikle aklına gelen örneği savunma sanayidir. Savunma sanayisinde yazılan başarı hikayesi, az buz değil. İHA ve SİHA yapmamız çok önemli. Savunma sanayisinde geldiğimiz nokta hiç küçümsenecek mesafe değil. Amerika'yı Amerika yapan da zamanında savunma sanayisine yaptığı yatırımlardır. Savunma sanayisinde geldiğimiz nokta, 2002 yılında yerlilik oranı yüzde 20'ydi. Şu an yerlilik oranı yüzde 70 ile 80 arasındadır. İHA'larda ve SİHA'larda oyun kurucu haline geldik biz. Sadece üretmiyoruz, oyun kurucuyuz, kavram değiştirmeye başladık. Milli maarif uçak çalışmalarımız devam ediyor. 2029 yılında envantere girmesini hedefliyoruz. Orijinal plan, bir yabancı motor ile piyasaya çıkacaktı, şimdi yerli motor kararı alındı. Anadolu Amfibi Hücum Gemisi de çok konuşulan bir konu. Bu bizim bildiğimiz standart bir uçak gemisi değil. Bunun dünyada ilk defa üzerine insansız hava araçları inecek. Bu insansız hava araçlarına şu anda Selçuk Bayraktar çalışıyor. Anadolu Amfibi Hücum Gemisi'nin altına bir havuz planlanıyor ve bu havuzlardan insansız deniz araçları çıkacak." ifadelerini kullandı.

Söyleşiye OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.