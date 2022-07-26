AK Parti'li Hamza Dağ, genç esnafla buluştu

İZMİR'de, Genç Esnaf Buluşmaları'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hükümetimiz her dönem ihtiyaca ve gelen taleplere göre, iş kuracak gençlerimize, hibeden faizsiz kredileri ile destek çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Genç esnaflarımız ülkemiz için üretmeye çalışmaya her zaman olduğu gibi çalışmaya devam ediyor"' dedi.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Genç Esnaf Buluşmaları'na; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığından sorumlu AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Osman Ertuğrul Yörük, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ve genç esnaf katıldı.

AK Parti'nin kurulduğundan bugüne gençlere önem verdiğini belirten AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Taslak ise "Gençlerimiz ülkesi ve milleti için üretmeye, çalışmaya aralıksız devam ediyor. Bugün burada İzmir'imize işletmeleriyle hizmet eden kıymetli genç esnaflarımızla olmaktan çok mutluyuz. Özellikle girişimcilerin en büyük sorunu olan finansmana erişim konusunda, AK Parti hükümetlerimizin ortaya koyduğu teşvik ve destekler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. İzmir'imiz için ülkemiz için gençlerimiz çalışmaya daima hazır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel