AK Parti'li Hamza Dağ'dan Gülşen eleştirisi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle gözaltına alınan şarkıcı Gülşen'i eleştirerek, kendisinin de bir imam hatip mezunu olduğunu söyledi. Dağ, "Bunu espri olarak nitelendirenler var. Bu espri değildir. Toplumun bir kesimini küçük görmeye yönelik bir mantıktır. Espri deyip geçiştirilecek bir şey değildir. Muhalefete çağrımız şudur; siz bu tehdit dilinin neresindesiniz?" dedi.

Ak Parti teşkilatının İzmir'de sürdürdüğü ziyaretler sırasında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 5'inci Edremit Kitap Fuarı'nda bazı yazarların hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler içeren konuşmalarda bulunduğu belirterek, tepki gösterdi. AK Parti teşkilatı olarak sahada birebir çalışmalarla milletin nabzını tutmaya çalıştıklarını ifade eden Hamza Dağ, muhalefet cephesinin seçimler yaklaşırken tehdit, küçük düşürme ve ötekileştirme dilini tercih ettiğini söyledi. Hamza Dağ, "Edremit'te kitap fuarı adı altında güya bilim üzerinden yol alarak hem CHP'li belediyenin organize ettiği bir yerde hem de CHP'li siyasetçilerin hem Cumhurbaşkanımıza hem bakanlarımız ve milletvekillerimize tehdit diliyle sürekli yargılanmaktan bahsettiklerini görüyoruz. Helalleşme diyen CHP'nin gerçek zihniyeti aslında organizasyonlarda ortaya çıkıyor. Burada siyasiler hukukun önüne geçip yargılanmaktan bahsediyor. Bizim kimseden korkumuz yok. 20 yıldır bu millete sadece hizmet ettik. 20 yıl daha hizmet edeceğiz. Ne zaman helalleşmeden bahsedenler önlerine bir imkan geldiğinde ya hesaplaşmaktan ya yargılamadan bahsediyorlar. Bu tehdit diline pabuç bırakacak halimiz yok. Vatandaşımız da bunu gayet iyi görüyor" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şarkıcı Gülşen'in sahnede imam hatiplere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatılması konusunadeğinen Hamza Dağ, şunları söyledi: "Bir sanatçı diye ifade edilen ama sanatıyla hiç gündem olmayan siyasi mesajlarıyla gündem olan bir kişinin yapmış olduğu açıklama toplumun önemli bir kesimini rencide etmiştir. İmam hatipler dün vardı, bugün var yarın da olacaklar. Ben de bir imam hatip lisesi mezunuyum. Bu anlamda bu ülkeye sadece hizmet etmeyi düşünen insanlardır. Burada yapılan o küçük düşürme içeren, toplumun bir kesimini ötekileştirme noktasında ifade ortaya konulan bu açıklamayı biz zaten kınamak için işlemlerimizi başlattık. Yargı işlemlerini başlattı. Bunu espri olarak nitelendirenler var. Bu espri değildir. Toplumun bir kesimini küçük görmeye yönelik bir mantıktır. Espri deyip geçiştirilecek bir şey değildir. Muhalefete çağrımız şudur; siz bu tehdit dilinin neresindesiniz? Önünde mi arkasında mı karşısında mısınız? Bununla ilgili açıklama ortaya koyarsanız helalleşmeniz samimi mi değil mi bu millet de görmüş olur."