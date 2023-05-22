Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
AK Parti'li Gürcan, Alpu ilçesinde yağmur duasına katıldı

AK Parti'li Gürcan, Alpu ilçesinde yağmur duasına katıldı

Güncel Haberler

AK Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen Ayşen Gürcan, Eskişehir'in Alpu ilçesinde yağmur duası etkinliğine katıldı.

Ak Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen Ayşen Gürcan, Eskişehir'in Alpu ilçesinde yağmur duası etkinliğine katıldı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayşen Gürcan ilçeye bağlı Özdenk Mahallesi'ni ziyaret edip, bölge halkıyla yağmur duasına katıldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Gürcan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, 28 Mayıs sonrası için "Güçlü başkan güçlü meclis" vurgusu yaptı.

Yöne halkının taleplerini dinleyen Gürcan, Osmaniye Mahallesi'ni de ziyaret etti.

Eskişehir Seçim Sonuçları
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel

Ayşen Gürcan Eskişehir AK Parti Alpu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title