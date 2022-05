AK PARTİ'Lİ GÜNAY ŞİDDET VAKALARIYLA UĞRAŞMAK İÇİN ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR - Haberler

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Emine Nur Günay, Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun yasalaştığını söyledi. Yasanın sadece bir önleyici tedbir olduğunu ifade eden Günay, 'Esas olan toplumsal boyutta bu şiddet vakalarıyla uğraşmak, yani bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımızın olduğu bir gerçektir. Bunu da hep birlikte paylaşacağız, yapacağız dedi.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Hızır acilden ambulans servisine geçişin 15'nci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi. Anadolu Üniversitesi Salon 2016'daki etkinliğe AK Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve 112 çalışanları katıldı.

'KASTEN YARALAMAYA TUTUKLU YARGILAMA GETİRİLDİ'

AK Parti Eskişehir milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Emine Nur Günay, Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun yasalaştığını hatırlattı. Sağlık çalışanlarına kasten yaralama suçuna tutuklu yargılama getirildiğini belirten Günay, 'Bu hafta mecliste kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet yasası kabul edildi, geçti. Bu konuda hepimiz çok rahatsızdık. Hem kadınlarımıza hem de sağlık çalışanlarımıza karşı ve çalışmalar yapılıyordu. Ama 14 Mart 2022'de sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla bu çalışmaların hızlandırıldı ve bir an önce kanunlaşsın talimatı verdi. İlgili bakanlıklarımız çok hızlı çalışmalarla bunu tamamladı. İlgili komisyonlarımızda görüştük ve bu hafta da geçirdik. Temel değişiklikler var. Nedir bunlar Öncelikle sağlık çalışanlarına kasten yaralama suçu yapan kişi artık tutuklu yargılanacak. Bu önemli bir adım. Yani öyle her önüne gelen her sağlık çalışanımıza istediğini yapıp serbest gezemeyecek. Ayrıca sağlıkta kamu hizmetini engellemeye yönelik suçlar çok daha ağır ceza kapsamına alındı. Yani bir hakim takdir ederse 6 kat daha fazla ceza verebilecek. Bunlar önemli gelişmeler dedi.

'ŞİDDETE KARŞI ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREK'

Meclisten geçen yasanın sadece önleyici tedbir olduğunu ve şiddet vakalarına karşı zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu anlatan AK Parti Eskişehir milletvekili Günay şunları söyledi

'Biz kadınlarımızı, kadın sağlık çalışanlarımızı özellikle bu hafta geçen yasayla birlikte 2 kere yasal koruma altına almış olduk. Yine gereken her adımda sizlerle birlikte olacağız. Ama şunu da biliyoruz. Bunlar sadece önleyici olabilir. Esas olan toplumsal boyutta bu şiddet vakalarıyla uğraşmak yani bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımızın olduğu bir gerçektir. Bunu da hep birlikte paylaşacağız, yapacağız. Ama önemli olan önleyici faktör bile olsa bunların hayata geçmesi. Uygulamada yine farklı sorunlar yaşayabiliriz. Ama hükümetimizin esnek yapısıyla her an onlara da müdahale edilecektir. Ben hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum.

AK Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı ise son yıllarda sağlık hizmetlerinde çok ciddi iyileşmeler sağlandığını söyledi. Özellikle bu salgın sürecinde sağlık çalışanlarının çok büyük fedakarlıklarla görev yaptığını belirten Avcı, 'Bütün sağlık alışanlarımız çok büyük fedakarlıklarla hizmet ediyor. Ama siz özellikle siz, gece gündüz demeden, bir an önce dertlere dermen olmak için gecenizi gündüzünüze kattınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Siz ailelerinizle birlikte bu hizmetin içerisindesiniz. Siz nöbetteyken, ailelerinizde nöbette. Onun için değerli eşlerinize, çocuklarınıza, annelerinize, babalarınıza saygılarımla birlikte teşekkürlerimi arz ediyorumö şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 8 acil sağlık hizmetleri istasyonunun açılışı yapılırken, 112 Eskişehir Ambulans Servisi'nde 15 yılı geride bırakan çalışanlara plaketleri verildi. Etkinlik sağlık çalışanları ve ailelerinin fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel