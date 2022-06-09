AK Parti'li Günay, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonunu ağırladı - Haberler

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonunu, TBMM'de misafir etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamış ve onaylamamış ülkelerde alınan önlemleri incelemeyi amaçlayan heyet, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Milletvekili Günay, misafir heyet ile AKPM heyeti üyelerinin bazıları ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Fatma Aksal ile bir araya geldi.

Raportörle birlikte ilgili heyete, bu bağlamda kadınların şiddete karşı korunmasına ilişkin mevzuattaki hükümler, özellikle de Türkiye'de yakın zamanda yürürlüğe giren yeni mevzuatın sözleşme hükümleriyle ne kadar uyum içinde olduğunu, Türkiye'nin sözleşmenin de dışında çok daha etkin uygulamaları kapsadığı ve başarılı uygulamalar anlatıldı.

Günay, 27 Mayıs 2022 tarih ve 31848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ayrıntılarını raportörle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, İstanbul Sözleşmesi'nin çerçeve bir sözleşme olduğunu belirterek, uygulamada ne tür kanunların ve politikaların olduğunun çok önemli olduğunu bildirdi.

Türkiye'de dünyada henüz uygulanmayan Kadın Destek Uygulaması (KADES), Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) gibi başarılı politikalarının olduğunu vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"Konuk heyetin ilgili bakanlıklarımıza yaptıkları ziyaretlerden çok etkilendiklerini ve uygulama örneklerini öğrendiklerini gözlemledik. Kadına şiddet ve aile içi şiddeti bir bütün olarak ele alıyoruz ve en önemli önceliğimiz olmuştur. Kadına şiddet ve aile içi şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesini imzalamadan başladı. Türkiye sözleşmeden çekildi diye mücadelemiz bitmeyecek. 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın ilki 2007-2010 yıllarını kapsıyordu. 2008 yılında TBMM bünyesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu kurduk. Konseyde şunu da görüyoruz birçok taraf olan ülkede yeterli hukuki düzenlemeler ve uygulamalar yok. Bu rapor o yüzden önemli olacak, tüm ülkelerin kadına şiddetle mücadelede mevcut durumu ortaya çıkacak.

Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezası artırılmaktadır. Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alınmıştır. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir suç haline gelmiştir. Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama katalog suçlar arasında yer alacak."