AK Parti'li Güler: İlk yasal düzenleme 'deprem yasası' olacak

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ekim'de yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte Meclis gündemine gelecek ilk yasal düzenlemenin deprem yasası olacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılındaki çalışmalara ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Güler, Meclis açıldıktan sonra ilk ele alacakları yasal düzenlemelerden birinin depremle ilgili çalışmalar olacağını belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, 6 Şubat depremleriyle beraber gündemimize gelen ve özellikle İstanbul merkezli bir depreme hazırlık noktasında yürüttüğü çok ciddi bir çalışma var. 39 ilçemizin 962 mahallesinde gerek zemin etütleri açısından, gerekse de riskli binalar açısından çok ciddi nitelikli bir çalışma yürütülüyor. Bunların sonuçları şu anda tamamlanmış durumda. Yasal düzenleme açısından çok hızlı ve nitelikli bir çalışmanın ortaya konulabilmesi için bakanlığımızın bürokrasisi çalışıyor. Görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımız da onlarla birlikte bu çalışmayı yürütüyorlar. Meclisin açılmasıyla beraber gündeme gelecek. Muhalefetle de paylaşmak suretiyle ve belki de Meclisimizin ilk çalışması bu kanun kapsamında olacaktır" dedi.

EKİM AYINDA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK YASALAR

Güler, ekim ayında Meclis gündemine gelecek olan ve öncelik verilen diğer yasal düzenlemelerle ilgili de "Cumhurbaşkanımız tarafından Orta Vadeli Program (OVP) açıklanmış oldu. Mali politikalara uygun ihtiyaç duyulacak kanuni çalışmalarda da yine görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız var, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile beraber çalışmalarını yürütüyorlar. O konuda ihtiyaç duyulacak bir durum olursa ekim ayı içerisinde Meclisimizin gündemine gelecektir. Son halinin verildiği 2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi de ekim ayının üçüncü haftasında Meclise gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bazı turizm bölgeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemeler var. Milli Savunma Bakanlığımızın geçen dönem Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, özellikle karargah içeresinde disiplin işlemlerine yönelik bazı talepleri olmuştu. Bu konuda da yine bir düzenleme gelecek. Sağlık Bakanlığımızın teşkilat yapılanması, daha nitelikli sağlık hizmetleri açısından bazı tanımlamalar ile ana kanunlarıyla alakalı teklifleri vardı; ekim ayında bu konuda gündeme gelecektir. Geçen dönemden aciliyeti olan 20'ye yakın uluslararası sözleşme vardı. Ekim ayı içeresinde bu çalışmaları da yürüteceğiz" diye konuştu.

'EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN CİDDİ BİR ÇALIŞMA VAR'

Emekli maaşlarında yapılması öngörülen düzenlemeye ilişkin de değerlendirmede bulunan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na konuyla ilgili bir talimat verdiğini hatırlatarak, "Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor. Bu çalışma netleşmeden bir tarih ve rakam vermek şu anda mümkün gözükmüyor. Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZE BU ANAYASAYI HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ'

Ayrıca 28'inci Yasama Dönemi'nde; yeni, çoğulcu, demokratik, sivil bir anayasanın millete hediye edilmesi gerektiğini kaydeden Güler, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına baktığımızda; aslında aziz milletimiz ve bütün partiler; günümüzün çağdaş, çoğulcu sivil demokratik bir anayasayı istediğini bize ifade ediyor. Geçmişte meclis başkanlarımızın öncülük ettiği birçok çalışma yapıldı. Ama maalesef muhalefet partilerinin iş yapıyormuş gibi gösterip, ayak sürüdükleri, ipe un serdikleri birçok durum yaşandı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarından sonra gerekli mesajları aldıklarını düşünüyorum. Meclisin açılmasıyla beraber Meclis Başkanımızın da bu konuda girişimleri ve açıklamaları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizlere verdiği talimat bu noktada; biz bütün muhalefet partilerine bir usul ve anlayış açasından önümüzdeki dönem sivil, demokratik, çoğulcu bir anayasayı 28'inci Yasama Dönemi içeresinde, bunu kabul etme noktasında bir adım atacağız. Nasıl bir çalışma ortaya çıkarsa bunu da Cumhur İttifakı ortaklarımızla beraber değerlendirip, aziz milletimize bu anayasayı hediye etmek istiyoruz. Benim umudum var. Ekim'de Meclisin açılmasıyla beraber muhalefet partilerini ziyaret ederek; inşallah usul, anlayış noktasında bir yöntemi ortaya koyarız" dedi.

'YEREL SEÇİMLER İÇİN ORTAK KOMİSYON OLUŞTURULACAK'

Güler, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim çalışmalarına ilişkin de, "Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala başkanlığında bir strateji ekibimiz var. 30 büyükşehir, 51 il merkezi, 922 ilçe, 388 belde belediyesi kapsamı içeresinde çok nitelikli, bölgesel manada; hem öneriler ve beklentiler varsa şikayet kurumları ile ilgili bir çalışma yürütülüyor. Bütün seçim bölgeleri belediye hizmetleri açısından değerlendiriliyor. Bu seçim bölgeleri tek tek masaya yatırılacak; hangi avantajlarımız var, nasıl bir ittifak içeresinde, nasıl bir birliktelik içeresinde bu çalışma başarıya kavuşur, seçimi kazanma noktasında en avantajlı durumunuz nedir, dezavantajlı durumlarınız nedir, nitelikli bir beklentiyi nasıl oluşturabiliriz, gibi konularda seçmen analizlerimizi çok doğru bir zeminde yapıyoruz. Ortak komisyonla beraber de bütün çalışmalar masada değerlendirilecektir. En avantajlı, en olumlu husus bir rapora bağlanıp Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ittifak ortağı olarak Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bey'e arz edilecektir. Nihai karar ortaya çıkacaktır" dedi.

CHP MİLLETVEKİLİNE 'TSK' TEPKİSİ

Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef alan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'yla ilgili de, "Milletvekillerimizin bu dokunulmazlıkla ilgili hususiyeti, her türlü dokunulmazlık gibi algıladığını düşünüyorum. Bu çok yanlış bir durum. Milletvekili dokunulmazlığı; milletvekili faaliyetleri, kürsü dokunulmazlığı, açıklamalar ile ilgili hususiyetlerle beraber, tamamen Meclis çalışmaları ile ilgili. Ama bu her türlü suçu işlemek, önüne gelene her tülü lafı söylemek, her türlü açıklamayı yapmak gibi anlaşılıyor. Bu çok doğru bir anlayış değil. Bu sözleri, ithamları kabul etmiyoruz. Kendisine de bu manada daha aklıselim açıklamalar yapması noktasında uyarıda bulunmak isterim. TSK bizim göz bebeğimiz. CHP yönetimi bunu görmezden geldi. Fezleke de Meclise gelecektir. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.