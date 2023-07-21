Ak Parti'li Güler: CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı gündemi değiştirmeye yönelik

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP'nin Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin, "CHP'nin olağanüstü çağrısını samimi bulmadığımı, kendi partileri içinde yaşadıkları olayları örtmeye yönelik, gündemi değiştirmeye yönelik bir girişim olarak gördüğümü ifade etmek isterim" dedi.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırması ve ekim ayında Meclis gündemine gelecek yasal düzenlemelere ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu. Güler, Anayasa ve İçtüzük gereği Meclisin 1 Ekim'e kadar tatilde olduğunu hatırlatarak, Meclisin olağanüstü toplanabilmesi için olağanüstü bir gündemin olması gerektiğini söyledi. Güler, toplantı gerekçesinin, son dönemde yapılan KDV ve ÖTV artışları ile diğer ekonomik durumlar olduğunu belirterek, "Tabii ben bu isteği çok samimi bulmadığımı ifade etmek isterim. Çünkü 10 gün önce bütün siyasi partiler, eleştirilerini bir bütün olarak Genel Kurulda sundu. Son dönemde CHP'de yaşanan bazı gerilimli olaylar var. Siyasi partidir; içişlerine karışacak halimiz yok. Ancak tatil dönemindeyken olağanüstü bir toplantının da çok ciddi manada; gerek Mecliste, gerekse kamuoyunda tartışılacak veya konuşulacak bir gündem olması gerekir. Meclisin ilk defa haberdar olacağı, son derece önemli bir olayın olması gerekir ki olağanüstü toplantının da bir karşılığı bulunmuş olsun" dedi.

Abdullah Güler ayrıca, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki başlıkların da yeni dönemde yargı paketi olarak Meclise geleceğini söyledi.