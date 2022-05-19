AK Parti'den 'büyükşehir' açıklaması - Haberler

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AK Parti'den 'büyükşehir' açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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AK Parti'den 'büyükşehir' açıklaması

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Sultandere Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu yapmak istediği belediye hizmet alanına ilişkin imar planının iptal edilmesi hakkında, AK Parti'den açıklama geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Sultandere Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu yapmak istediği belediye hizmet alanına ilişkin imar planının iptal edilmesi hakkında, AK Parti'den açıklama geldi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, geçtiğimiz günlerde yine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Haller Gençlik Merkezi yanında işletilen otel ruhsatının mahkeme tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, Büyükşehir belediyesini daha önce uyardıklarını belirtti. Bu yerleri ticaret alanına döndürmekten vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Gücüyener, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kamunun kullanımına tahsis edilmesi gereken belediye hizmet alanına akaryakıt istasyonu yapmak istedi. İmar planı değişikliği Eskişehir İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yani kentte yaşayanlara hizmet edebilecek kullanımların yer alabileceği kamusal mülkiyetteki bir alanın kaldırılmasını mahkeme kanuna aykırı buldu. Daha önce de belirttiğimiz gibi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi artık kamuya hizmet vermesi gereken alanları ticaret alanına döndürmekten ya da buralarda ticaret yaptırma inadından vazgeçmeli ve Eskişehirlilerin faydasına olacak işler yapmalı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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