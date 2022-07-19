AK Parti'li gençler, Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verenleri kınadı - Haberler

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AK Parti'li gençler, Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verenleri kınadı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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AK Parti Mersin Gençlik Kolları üyeleri Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verenleri kınadı.

AK Parti Mersin Gençlik Kolları üyeleri Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verenleri kınadı.

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya gelen gençler, zarar gören ağacı inceledi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz, burada Mersin'in yarım asırlık simgesine sahip

çıkmak için toplandıklarını söyledi.

Ağaca zarar verenleri kamuoyunun vicdanına havale ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"CHP'nin, Gezi Parkı olaylarına desteğiyle başlayıp sağlıklı ve temiz bir doğa adına Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın lafla değil icraatla kazandırdığı millet bahçelerimize karşı çıkmasıyla devam eden süreçten bugüne kadar doğa ve temiz bir gelecek için neler yaptığının en güzel örneğine bugün burada şahitlik ediyoruz. Daha kendi teşkilatından bir haber CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, disipline sevk ettiğin genel başkan yardımcın, il gençlik örgütü başkanın ve Mersin örgütün, her seferinde şiddet, kin ve nefret söylemlerinin yanı sıra şimdi de Mersin'deki bu katliamda adı geçen Toroslar ilçe gençlik kolları başkanını, teşkilatlarını ve seni Mersin kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Mersin'in en işlek bölgesindeki ağacı katletmeye cüret edecek kadar çirkinleşen bu insanları AK Parti Gençlik Kolları olarak esefle kınıyoruz."

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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