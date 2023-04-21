AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de düzenlenen gençlik iftarında konuştu Açıklaması

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Bugün artık Türkiye'de gençler 2023 Türkiyesi'nde daha özgür ve bağımsızdır. Cumhur İttifakımız bu ülkenin gençlerinin sigortasıdır. Bunu aklınıza çıkarmayın." dedi.

Ak Parti İzmir milletvekili adayı olan İnan, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından Güzelhisar Mahallesi'nde düzenlenen gençlik iftarına katıldı.

Cumhur İttifakı'nın Aliağa'da çok güzel projelere imza attığını belirten İnan, CHP'li belediyelerde gençlere, ailelere ve kadınlara yönelik projeler üretilmediğini savundu.

Fatih Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına 11 kütüphanenin açıldığını anlatan İnan, "O kütüphanelerin bir tanesi İzmir merkezinde yer almıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik alanında son dört senedir yapmış olduğu tek bir icraatın olmadığını aklımızdan çıkarmamamız lazım. O nedenle ben sayın Cumhurbaşkanımız ve partimiz tarafından bu dönem bu bölgede birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterildi. ve 30 yaşındayım. Kentimize hizmet edeceğim." dedi.

İnan, Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok önem verdiğini, gençlerle ilgili bir meselesi olduğu zaman hızlıca aksiyon aldığını aktardı.

Ak Parti'nin aydınlıkla geleceğe yürüdüğünü vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Ama karşımızdakiler karanlıkta iş birliği içerisindeler. Karanlıkta 2,5 senedir el ele tutuştular ve bugün karanlık hesapları daha yeni ortaya çıkıyor. Bugün o 7'li masanın sizlere Allah aşkına HDP'yle birlikte 2,5 senedir karanlıkta el ele tutuşanların bu ülkenin geleceğini verebileceği ne olabilir? Bugün Kandil'in adayı kim arkadaşlar? PKK'nın adayı kim? Tek bir isim var Kılıçdaroğlu. Peki bugün FETÖ'nün adayı kim? Bugün Avrupa'daki batıdaki FETÖ'cüler kimin cumhurbaşkanı seçilmesini istiyor? Kılıçdaroğlu'nun. O nedenle arkadaşlar bu mücadele sıradan bir mücadele değil. 14 Mayıs'taki seçimler sıradan bir seçim değil."

CHP'nin İzmir'deki milletvekili adaylarını eleştiren İnan, şöyle devam etti:

"Bugün CHP'nin birinci sıraya koyduğu isim Mustafa Kemal Atatürk'e iftira atan kişidir. Bugün İçişleri Bakanımız açıkladı, emniyetin içerisinde yeni paralel yapılanma kuran bir FETÖ aparatı yine bunların listesindedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimize bugün çok çirkin bir dille saldıran yine bunların İzmir listesindedir. Bunlar belli ki biliyorsunuz Kılıçdaroğlu hamburger yemeğe gitti Pensilvanya'ya. O 6 saatlik kaybolduğu süreçte belli ki CHP'nin İzmir listesini vermişler ki bugün bu listenin rengi belli oluyor. O nedenle İzmir'e çok büyük kötülük yaptılar. İzmirli hemşehrilerimizin CHP'li seçmenlerimizin duygularını istismar edecek bir anlayışla hareket ettiler. Genç kardeşlerim işte bu nobran anlayışa 14 Mayıs'ta Kuvay-i Milliye ruhuyla cevap verecektir."

İftar yemeğinin ardından Eyyüp Kadir İnan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Güven Demirağ ile AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.