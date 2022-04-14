AK Parti'li Durmuşoğlu, Karatepe Yazıtları'nın UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınmasını kutladı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Karatepe Yazıtları'nın UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınmasının kentin tanıtımı açısından önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Durmuşoğlu, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki 2 bin 700 yıllık çift dilli yazıtların, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne "Karatepe Yazıtları" olarak Türkiye'den kaydedilen 70'inci eser olmasından dolayı kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, yerli ve yabancı ziyaretçileri kente davet eden Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Karatepe Yazıtları'nın UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilmesi hem müzemizin hem de şehrimizin tanıtılması adına önemli bir adım olmuştur. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde de bulunan müzemiz, bu kararla tekrar gündeme gelmiştir. Tüm vatandaşlarımızı Osmaniye'mizin doğasını, tarihini ve kültürel zenginliklerini görmeye davet ediyoruz."