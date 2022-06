AK Parti'li Çizmelioğlu'ndan Tepebaşı Belediyesine 'içkili yer ruhsatı' eleştirisi

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, gelişmekte olan ve yapılaşmanın devam ettiği Keskin, Yukarısöğütönü ve Aşağısöğütönü mahallelerini kapsayan bölge için içkili yer ruhsatı konusunda Tepebaşı Belediyesini eleştirdi.

Çizmelioğlu, Aşağısöğütönü Mahallesi girişinde yaptığı açıklamada, belediye yetkililerinin, temizlik, çöplerin toplanması, ulaşım, pazar yeri, park ve bahçe gibi birçok öncelikli hayati ihtiyaçları planlanması gerekirken bunları görmezden gelerek bölgenin en elzem ihtiyacının sadece alkollü işletmeler olduğu düşüncesiyle içkili yer ruhsatı vermeye çalıştığını iddia etti.

Bölgenin gelişme sürecinde olduğunu aktaran Çizmelioğlu, "Mahallemizde birçok okul, ibadethane bulunduğu ve bu lokasyonun Bursa ve Ankara çevre yoluna yakınlığı gibi hususları görmezden gelerek belediyenin alkol ruhsatı hususunda sergilemiş olduğu ısrar anlaşılabilir ve kabul edilebilir değildir." dedi.

Çizmelioğlu, belediye yetkililerinin, alkol ruhsatı verilme aşamasında İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporu yok saydığını öne sürdü.

Anayasada yer alan "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." hükmünü hatırlatan Çizmelioğlu, gençliği korumanın sadece AK Parti meclis grubunun değil, Tepebaşı Belediyesinin ve CHP meclis grubunun da görevi olduğunu dile getirdi.

"Yasal yollara başvuracağız"

Hakan Çizmelioğlu, şöyle devam etti:

"İçkili yerler bölgesi olarak belirlenmek istenen Keskin yolu güzergahı, 6 kilometre gibi büyük bir güzergahı kaplamaktadır. Sadece Keskin yolu değil 853. Sokak ve Aktürk Sokak gibi yan yolları da içine almaktadır. Buraları içkili yerler olarak ilan etmek uzun vadede Aşağısöğütönü, Yukarısöğütönü de dahil olmak üzere tüm ana yol ve civarındaki tali yolları içine alan büyük bir bölgeyi içkili yerler olarak açmak demektir. Bu bölge gelişmekte olan bölgedir, yakın zamanda büyük bir bölümü imara açılmıştır ve yapılaşma hızlı bir şekilde devam etmektedir. Değeri her gün artan bu bölgemizin, gerek emniyetin gerekse jandarmanın bildirmiş olduğu görüşler incelendiğinde burada binlerce öğrenciye eğitim veren okul bölgesi olduğu, Aygaz Depolama Dağıtım Tesisi olduğu, TEİAŞ 6. İşletme Müdürlüğü gibi enerji anlamında büyük işletmeler olduğu ve ayrıca yapılaşma arttığı için trafik yoğunluğunun artacağı açıktır."

Çizmelioğlu, bölgeye içkili yer ruhsatı vermenin ileride açılacak yeni yerlere de emsal olacağını belirtti.

Yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili uyarılarda bulunan Çizmelioğlu, şunları kaydetti:

"Uzun vadede, ailenizle evinize gidip gelirken, çocuklarınızla dışarıya çıktığınızda bu manzara ile karşılaşmayı kimse istemez. Belirtmiş olduğum bu hususlar dikkate alındığında bu bölgeye içkili yer ruhsatı vermek bu bölgenin sağlıklı, planlı ve en önemlisi huzurlu bölge açısından gelişimine engel olmaktır. Barlar sokağı olarak bilinen Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve civarında ikamet eden vatandaşların hemen hemen her gün karşılaştıkları geç saatlere kadar devam eden yüksek sesten, çevreye verilen rahatsızlık ve alkol etkisiyle oluşan kavgalar ve hatta silahlı yaralanma ve ölümle sonuçlanan olaylardan duydukları rahatsızlık ortadır. Yeni yapılaşan bu bölgenin de göz göre göre heba edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu bölgenin tamamen içkili yerler bölgesi olarak ilan edilmesine AK Parti Tepebaşı meclis grubu olarak müsamaha gösteremeyeceğimizden, karşı oy kullandık. Bu hususu daha önceden Tepebaşı Belediye Meclisinde hatırlatmıştık ve CHP meclis üyelerinin oylarıyla geçen bölgelere karşı açmış olduğumuz davaları da kazandığımızı hatırlatmak isteriz. Son meclis kararının da her alanda ve platformda takipçisi olacağımızı ve her türlü yasal yollara başvuracağımızı belirtiriz."