AK Parti'li Cemal Bekle'nin babası son yolculuğuna uğurlandı
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Dün vefat eden AK Parti'nin 27. dönem milletvekili Cemal Bekle'nin babası Hasan Bekle, son yolculuğuna uğurlandı. Konak ilçesinde yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gören 71 yaşındaki Hasan Bekle, dün akşam evinde hayatını kaybetti. Hasan Bekle için İkiçeşmelik Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Dün vefat eden Ak Parti'nin 27. dönem milletvekili Cemal Bekle'nin babası Hasan Bekle, son yolculuğuna uğurlandı.
Konak ilçesinde yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gören 71 yaşındaki Hasan Bekle, dün akşam evinde hayatını kaybetti.
Hasan Bekle için İkiçeşmelik Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 27. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, 27. Dönem İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bekle ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bekle, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Bornova'daki Kokluca Mezarlığı'na defnedildi.