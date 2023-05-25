AK Parti'li Cemal Bekle'nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Dün vefat eden AK Parti'nin 27. dönem milletvekili Cemal Bekle'nin babası Hasan Bekle, son yolculuğuna uğurlandı. Konak ilçesinde yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gören 71 yaşındaki Hasan Bekle, dün akşam evinde hayatını kaybetti. Hasan Bekle için İkiçeşmelik Camisi'nde cenaze namazı kılındı.