Ak Parti'li Çelik'ten Özgür Özel'e 'Yerel Diktatör' Tepkisi:  Cumhurbaşkanımızın Liderliği Hakkında Söz Söylemesi Trajik Bir Durumdur

Ak Parti'li Çelik'ten Özgür Özel'e 'Yerel Diktatör' Tepkisi:  Cumhurbaşkanımızın Liderliği Hakkında Söz Söylemesi Trajik Bir Durumdur
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza 'küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün' demiş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur" dedi.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza 'küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün' demiş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası bir ajans ile anlaşarak kendini küresel lider olarak tanıtmaya çalıştığını belirtti. Özel, "Sen küresel lider değil, yerel bir diktatörsün, otokratsın, tek adamsın. Yerel diktatörler, bu milletten korksun. Rakibini hapse atan korkaklar, bu milletten korksun. Emin olun ki yenileceksiniz." diye konuştu.

Özel'in sözlerine tepki gösteren Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza 'küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün' demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir

Zelenski'den dikkat çeken öneri: Rusya da imzalarsa savaşı bitirebilir
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor

Ukrayna ve Rusya müzakerelere yeniden başlıyor! Yeri de belli gibi
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı

Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao

41 yaşında attığı gol sayısıyla 1. Lig'de tarih yazan adam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
ABD'nin Yunanistan planı ortaya çıktı

İşte ABD'nin Yunanistan planı! İlk hedefleri kritik limanlar
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor

Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.