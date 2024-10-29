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AK Parti'li Çelik'ten 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı

AK Parti'li Çelik'ten 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Çok yaşasın, varolsun Cumhuriyetimiz! Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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