AK Parti'li Çelik: Siyaset, ideolojik bir kalıba sıkışmamalıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri' programına katıldı. Çelik, "Siyonist katliamcılar, soykırım şebekesi, yapay zekayı kullanarak Gazzeli masum sivillerin bulunduğu yerleri tespit ediyor ve onları öldürmek için kullanıyor. Bunun arkasında da başka bir paradigma var. Ahlaktan koptuğu için diyor ki 'Bu Gazzeli çocuk, yarın bir gün büyüyünce terörist olacak. Onun için bizim bunları öldürme hakkımız var' diyor. Şimdi bu zihniyet yapay zekayla birleştiği zaman aslında insanlık düşmanlığının zirvesini oluşturan bir sonuç doğuruyor. Ama biz elimizdeki İHA ve SİHA bilgisiyle bunu masumları öldürmek için kullanmıyoruz. Tam tersine masumları öldürmek isteyen teröristleri bertaraf etmek için, yani masumların hayatını kurtarmak için bunları kullanıyoruz. Dolayısıyla aynı mekanizmaya, bakış açınıza, sahip olduğunuz bilgiye ve bilginin ahlakına göre başka bir anlam yükleyebiliyorsunuz. Onun için benim kendi kişisel değerlendirmem, insanlığın bugün karşı karşıya olduğu en büyük tehdit, bilginin insanı insan yapan değerlerden bağımsızlaşacak şekilde üretilebilecek bir noktaya gelinmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ'NİN MUHAFAZAKARLIĞI KÜLTÜREL'

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantısında söylediği 'dünya beşten büyüktür' sözlerini hatırlatarak, "Çok iyi hatırlıyorum o zaman. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çok soğuk bir rüzgar esmişti. Çünkü çok çarpıcı; ama kimse bunu söylemeye cesaret edemiyor. Yıllar içerisinde her Birleşmiş Milletler toplantısında, Cumhurbaşkanımız bunu ifade ettikçe baktık ki buna katılan insan sayısı artmaya başladı. Ama şimdi nasıl bir dünya kurulacağı konusunda zihinler berrak değil. Bu güç ilişkileriyle, ilkesel ilişkiler, insanlık yararına siyasi formüller üretme, uluslararası hukuku, insancıl hukuk olarak uygulama şeklindeki yaklaşımlar arasında bağlar doğru bir şekilde kurulamıyor. DEAŞ'ın Suriye'de yerleştiği yerlerden, 30 yıl evvel bir takım komünist terör örgütlerinin yerleştiği yerlere, şimdi Sudan'daki hızlı destek kuvvetlerinin yerleştiği yerlere bakın, bunlar tesadüf değil. Bunların tuttuğu yerlerde ya altın madenleri var ya petrol ve doğalgaz kaynakları var ya da başka birtakım şeyler. Onun için ideolojilerin aşağılanmasının siyaseti ve siyasetçiyi siyasi fikirden koparmaya çalışmak şeklinde bir motivasyon üretmesi, bence insanlık yararına üretilecek siyasete kurulmuş en büyük komplolardan bir tanesi. Siyaset, ideolojik bir kalıba sıkışmamalıdır, dünyaya açık olmalıdır; ama belli bir siyasi fikir temelinde yapılmalıdır. Şimdi AK Parti açısından bunun siyasi bilgisi nedir? AK Parti kendisine niye 'muhafazakar demokrat' dedi. Siyasi bilginin çekirdeği budur AK Parti'de. AK Parti'nin muhafazakarlığı siyasal bir muhafazakarlık değildir. AK Parti'nin muhafazakarlığı kültürel bir muhafazakarlık" diye konuştu.

'FİLİSTİNLİ VATANINI SAVUNDUĞUNDA SALDIRGAN OLUYOR'

Mizah dergilerinde yıllarca toplumun geleneksel değerlerini temsil eden sembollerin aşağılandığını belirten Çelik, "Vesayet zamanlarında sistematik bir biçimde Meclis'in aşağılandığını, siyasetçilerin aşağılandığını, onun yerine otoriter kesimlerin yüceltilmeye çalışıldığını ve haberlere bile sinmiştir. Örneğin, 'muhtar bile olamaz' denilmesi Cumhurbaşkanımıza, bir haber değildi, bir temenniydi. Yani haber dili öyle yapılıyor. Bugün de dikkat ederseniz şöyle yapılıyor haber; Diyelim ki bir İsrail askeri öldürüldü. Onu nasıl haber yapıyorlar? 'El-Kassam Tugaylarından şu kişi bunu şöyle şöyle öldürdü'. Peki, bir Filistinli öldürüldüğü zaman nasıl haber yapılıyor? 'Refah bölgesinde bir Filistinli hayatını kaybetti.' Faili meçhul gösteriliyor. Filistinli kendi vatanını savunduğu zaman saldırgan oluyor. Ama İsrailli soykırım yaptığı zaman İsrail'in kendini savunma hakkından bahsediyor. Bugün bu 'savunma hakkı' cümlesinin altına soykırım yapma hakkı yerleştirilmiştir. Bunu gördüğünüz andan itibaren aslında anlıyorsunuz ki oradaki soykırım yapma hakkını örtbas etmek için bunu koyuyor" dedi.

