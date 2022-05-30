AK Parti'li Çelik: Mottomuz; Bir gece ansızın gelebiliriz - Haberler

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'ye planlanan operasyona ilişkin, "Mottomuz; 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Yakın zamanda mı olur geç mi olur? Çünkü sınırımızın 30 kilometre derinliğinde herhangi bir terör aktivitesi görmeye tahammülümüz yok" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki iddialarına değinen Ömer Çelik, "Birtakım kara propaganda merkezleri belli zaman dilimleri içerisinde Cumhurbaşkanımızın kaçacağını ya da başına başka türlü işler geleceğini sık sık ifade ediyorlar. Bunların zamanlamasına baktığımızda da Türkiye bir dış politika açılımı gerçekleştirdiği zaman, önemli bir terörle mücadele sayfası açtığı zaman ya da iç siyasette ve dış siyasette yeni bir reform ortaya çıktığı zaman biz bu kara propaganda merkezlerinin faaliyetlerine karşı hazırlıklarımız olduğu için bunları bu şekilde takip ediyoruz. Şimdiye kadar hiçbir şekilde Türkiye'nin içinde bir muhalefet genel başkanı kara propaganda merkezlerinin ortaya koyduğu tavrı bir siyasi argümanmış gibi ortaya koymamıştı. Maalesef bu ilk defa Sayın Kılıçdaroğlu tarafından yapılmıştır ve yakışmamıştır" ifadelerini kullandı.

Çelik, harekatla ilgili tarih, yer vererek analiz veren konuyla ilgisi olmayan kişilere eleştiride bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel