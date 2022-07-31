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AK Parti'li Çelik, cemevlerine saldırıyı lanetledi

AK Parti'li Çelik, cemevlerine saldırıyı lanetledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da 3 cemevine yapılan saldırıyı lanetledi.

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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da 3 cemevine yapılan saldırıyı lanetledi.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Canlarımıza geçmiş olsun. Ankara'da 3 ayrı cemevine yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Zanlı, emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun" ifadelerine yer verdi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Çelik AK Parti Twitter Ankara Güncel Haberler

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