AK PARTİ'Lİ ÇELİK BÜTÜN PARTİLERİN TABANINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA GİDECEĞİZ

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Her bir oya sahip çıkacağız. Bir tane daha fazla vatandaşımız oy versin diye hepsiyle görüşeceğiz, hepsiyle konuşacağız. Bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımıza, CHP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz. İYİ Parti'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz. HDP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz dedi.Yüreğir Belediyesi tarafından 20 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Doğankent Çayır Mera Parkı, törenle açıldı. AK Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Adayı Ömer Çelik, törene yerli otomobil Togg ile geldi. Çelik'i karşılayan vatandaşlar, otomobile yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, Çelik ve Togg ile fotoğraf çektirdi. Törende, AK Parti milletvekili adayları ve belediye başkanları da yer aldı.Törende konuşan Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek, Bakın. Bir mıh bir nal kurtarır. Bir nal, bir at kurtarır. Bir at, bir süvarinin kaderini değiştirir ve bir ülkenin kaderini değiştirir. İşte o bir mıh, bir oydur. Her bir oya sahip çıkacağız. Bir tane daha fazla vatandaşımız oy versin diye hepsiyle görüşeceğiz, hepsiyle konuşacağız. Bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımıza, CHP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz. İYİ Parti'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz. HDP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza gideceğiz. Bizim mücadelemiz bu partilerin yönetimleriyledir ama bu partilerin tabanlarındaki bütün vatandaşlarımız kardeşlerimizdir. Niye 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyoruz. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Hepimiz aynı geleceği paylaşıyoruz. Geçmişte buralarda insanımız, annesiyle Kürtçe konuştu diye başına gelmedik işler kalmıyordu. İnsanların ana dillerinden dolayı yargılandığı, hapse atıldığı, başörtüsünden dolayı kızların okullara gidemediği, kabus günlerini yaşadı Türkiye. Bunları kim kaldırdı Recep Tayyip Erdoğan kaldırdı dedi.

'14 MAYIS ÇOK ÖNEMLİ BİR TARİH'

Çelik, şöyle konuştuAllah korusun, bu karşımızdakilere fırsat vermesin. Bunların bugün böyle şirinler gibi konuştuğuna bakmayın. Birazcık strese girdikleri zaman ağızlarından neler kaçırdıklarını görüyorsunuz. Onun için bunların demokratlıklarının arkasına sakladıkları vesayet postalını iyi görün. Bu vesayet postalını Türkiye'nin başından uzaklaştırmak için çok büyük mücadele verdik. Çok büyük bedeller ödedik. Cumhurbaşkanımız bütün ömrünü bunun için feda etti. Bütün ömrünü milleti daha iyi yaşasın, daha güzel yaşasın diye bu mücadeleyle geçirdi. Bizler de onun yol arkadaşları olarak gençliğimizden beri bu yolu yürüyoruz. Şimdi 14 Mayıs çok önemli bir tarih. Onun için hepimiz bu tarihi günde yerimizi alacağız. Sandığa gideceğiz. Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a diyeceğiz. Bir diğer oy AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına diyeceğiz.Konuşmanın ardından Çelik ve beraberindekiler, parkın açılış kurdelesini kesti. (DHA)

