AK Parti'li Çankırı, Seferihisar'da kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Seferihisar'da Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada, tarım, kooperatif ve kadın istihdamı konusunda çalışmalar yaptığını, Ege'de 74 kooperatif bulunduğunu, bu sayının kadınlara verilen eğitim, proje ve hibe desteğiyle her geçen gün artmaya devam ettiğini belirtti.

Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışının ağustos ayında gerçekleşeceğini kaydeden Çankırı, ilçedeki tüm kadınların bu kooperatife katkı sunabilecek olması fikrinin heyecan verici olduğunu, kooperatifin ilçede istihdamın artırılması ve markalaşmaya önemli katkılar sunacağını belirtti.

Kooperatif Başkanı Fikriye Evin ise ziyaret ve kadınlara verdiği destek için Çankırı'ya teşekkür etti.

Ziyarete AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları Hayrettin Uçak, Yusuf Gültekin ile AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da katıldı.