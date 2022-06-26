AK Parti'li Çankırı, Seferihisar'da kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Çankırı, Seferihisar'da kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti

AA - Tezcan Ekizler - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti'li Çankırı, Seferihisar'da kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Seferihisar'da Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Seferihisar'da Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada, tarım, kooperatif ve kadın istihdamı konusunda çalışmalar yaptığını, Ege'de 74 kooperatif bulunduğunu, bu sayının kadınlara verilen eğitim, proje ve hibe desteğiyle her geçen gün artmaya devam ettiğini belirtti.

Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışının ağustos ayında gerçekleşeceğini kaydeden Çankırı, ilçedeki tüm kadınların bu kooperatife katkı sunabilecek olması fikrinin heyecan verici olduğunu, kooperatifin ilçede istihdamın artırılması ve markalaşmaya önemli katkılar sunacağını belirtti.

Kooperatif Başkanı Fikriye Evin ise ziyaret ve kadınlara verdiği destek için Çankırı'ya teşekkür etti.

Ziyarete AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları Hayrettin Uçak, Yusuf Gültekin ile AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da katıldı.

AA / Tezcan Ekizler - Güncel

Seferihisar AK Parti Çankırı İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title