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AK Parti'li Canikli'nin ağabeyi Muhsin Canikli'nin cenazesi Samsun'da toprağa verildi

AK Parti'li Canikli'nin ağabeyi Muhsin Canikli'nin cenazesi Samsun'da toprağa verildi

Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin vefat eden ağabeyi Muhsin Canikli Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin vefat eden ağabeyi Muhsin Canikli Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk babası Muhsin Canikli'nin cenazesi Büyük Cami'ye getirildi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Muhsin Canikli'nin cenazesi Asri Mezarlık'a defnedildi.

Cenazeye, Canikli ailesinin yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, partililer ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nurettin Canikli AK Parti Samsun Güncel Haberler

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