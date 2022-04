AK Parti'li Canikli, Mersin'de iftar programına katıldı Açıklaması

MERSİN (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu toprakların güvenliği sınırlarımızdan geçmiyor, sınırlarımızın ötesinden geçiyor." dedi.

Canikli, partisinin il başkanlığınca Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen iftar programında, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin her şeyiyle mükemmel bir ülke olduğunu dile getiren Canikli, şöyle devam etti:

"Suriye'ye, Irak'a, Rusya'ya, Ukrayna'ya bakın. Onun için barış içerisinde yaşamak çok büyük bir nimettir. Bu barış ortamı durduk yerde sağlanmıyor. Bu barış ortamını tesis etmek çok zor bir iştir. Hele etrafımızda çatışmanın, kavganın, savaşın hiç eksik olamadığı coğrafyada Türkiye'yi bir barış adası olarak muhafaza edebilmek kolay değil. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir açıklama yaptı. Rusya'ya yönelik çok ağır açıklamalarda bulunuyor. Yani Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle... ' Türkiye Rusya'ya karşı daha keskin, sert bir tavır içerisinde olmalı, daha sert politika yürütmeli.' diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Diyor ki Akşener, ' Türkiye, Rusya'ya savaş ilan etsin.' Evet, anlamı bu. Bunu birileri adına yapıyor. Allah korusun, bugün iktidarda böyle bir anlayış görevde olsaydı, iktidara gelmiş olsaydı Meral Akşener ya da başka bir tanesi, bu düşünceyi savunan bir siyasi parti iktidarda olmuş olsaydı bugün, Türkiye Allah korusun bugün dostluk içerisinde hayatını idame ettirdiği, çok güzel ilişkiler kurduğu Rusya ile karşı karşıya gelebilirdi. Bunun anlamı bu. Yani, 'Siz Batı'nın menfaatlerini korumak için gideceksiniz Rusya'yla savaşacaksınız.' demek istiyorlar."

"Türkiye'de her yıl on binlerce insan yatırım yapıyor"

Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhteşem bir denge politikasıyla Türkiye'yi bu coğrafyada yıldız yaptığını dile getirdi.

Türkiye'nin bir cazibe merkezi olduğunu aktaran Canikli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sadece biz söylemiyoruz, herkes söylüyor. Her yıl on binlerce insan Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de gayrimenkul, konut, iş yeri satın alıyor. Siz, geleceğine güvenmediğiniz bir ülkede gidip bir konut satın alır mısınız? Orada yaşar mısınız? Yaşamak için o ülkeye gider misiniz? Can güvenliğinde problem olsa, ekonomik olarak gerekli zenginliğe sahip olmasa siz o ülkeye gidip orada yatırım yapar mısınız? Orada yaşamak ister misiniz? İstemezsiniz ama Türkiye'de her yıl on binlerce insan bu ülkeye yatırım yapıyor çünkü huzur içerisinde yaşayacağını biliyor, ekonomisine ve bu ülkenin geleceğine güveniyor."

Canikli, Türkiye'nin enflasyona rağmen büyümeye devam ettiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye yüzde 11 büyüdü. Türkiye, dünyanın en büyük büyüme oranlarından bir tanesini gerçekleştirdi. Biz bunu belki çok fazla dillendirmiyoruz ama inanın büyük başarıdır. Şimdi biz enflasyonun bu tahribatına müsaade etmedik. Bir şey daha yaptık. Yüksek enflasyonun dar gelirliyi, düşük gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızı ezmesine müsaade etmedik. Politikaları hayata geçirdik, uygulamaya koyduk ve şu anda dar gelirli vatandaşımız yüksek enflasyon nedeniyle kesinlikle mağdur edilmedi. Hem üretimimiz artıyor hem de gelir dağılımındaki enflasyonun ortaya çıkaracağı muhtemel adaletsizliği önlemiş oluyoruz."

"Ülke savunması söz konusu olduğunda elbette her şey teferruat"

Türkiye'nin şu anda topraklarını korumak için 4 ülkede asker bulundurduğunu hatırlatan Canikli, şöyle devam etti:

"Bu toprakların güvenliği sınırlarımızdan geçmiyor, sınırlarımızın ötesinden geçiyor. Eğer Zeytin Dalı Operasyonu yapılmamış olsaydı ve oradan teröristlerin Türkiye'ye yönelik saldırıları önlenmemiş olsaydı sınırlarımızı koruyamazdık. Bugün Türkiye 4 ülkede asker bulunduruyor ve çok da ciddi kaynak ayırıyoruz. Ülke savunması söz konusu olduğunda elbette her şey teferruat. Paranın pulun hesabı yapılmaz, yapmıyoruz. Teröristleri inlerinde halletmezsek koruyamayız. Onun için 4 ülkede şu an Türk Silahlı Kuvvetleri asker bulunduruyor ama hiçbir zaman şunu söylemedik; 'Ya bak ülkeye yönelik saldırılar var, biz bu saldırılar için şu anda canla başla mücadele ediyoruz, devletin ülkenin kaynaklarının büyük bölümünü ülkenin savunması için kullanıyoruz, dolayısıyla diğer alanlara ayıracak paramız yok.' demedik. Hem onları yapıyoruz hem ülkenin kalkınması için gereken yardımları yapıyoruz."

Programda, AK Parti MKYK Üyesi Behiye Eker, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Havva Sibel Söylemez, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de konuşma yaptı.