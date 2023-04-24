AK Parti'li Canikli'den 'Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğim' vaadine ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "İngiltere yurt dışından sermaye çekmeye çalışmaktadır. İngiliz finans sisteminin Türkiye'ye yatırım amacıyla 300 milyar dolar gibi bir parayı göndermesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Canikli, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim" vaadine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar yatırımı Türkiye'ye getireceğini, bu yatırımı İngiltere'den sağladığını söylediğini anımsatan Canikli, doğrudan yatırım formatında gelen paranın Türkiye'de fabrikalar kurabileceğini, şirketler satın alıp, ortaklıklar oluşturabileceğini ancak devletin harcamalarını finanse etmeyeceğini belirtti.

Canikli, İngiltere ekonomisinin çok büyük sermaye ihtiyacı içerisinde olduğunu, yurt dışına 300 milyar dolar gibi İngiltere Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğünün yüzde 25'ine tekabül eden bir sermaye transferini Türkiye'ye kanalize edemeyeceğini aktardı.

İngiltere ekonomisinin kendisinin sermayeye ihtiyacının olduğunu vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"İngiltere yurt dışından sermaye çekmeye çalışmaktadır. Bunun için de faiz oranlarını artırmaya devam etmektedir. İngiliz finans sisteminin Türkiye'ye yatırım amacıyla 300 milyar dolar gibi bir parayı göndermesi mümkün değildir. Bu gerçekler ortadayken İngiltere'den 300 milyar dolarlık doğrudan yatırım getirileceği iddiası, akıl ve mantık düzleminden kopmuş, gerçeklikle bağdaşmayan bir iddiadır. Dahası da var. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü girişim sermaye fonları ve yatırım bankaları, sıcak para olarak tanımlanan portföy yatırımcılarıdır. Yani Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle 'tefeciler.' Bunlar fabrika kurmazlar, şirket satın almazlar veya ortaklık tesis etmezler. Sadece hisse senedi gibi menkul kıymetler veya borç senetlerine yatırım yaparlar ve yatırımları genelde kısa vadelidir. Doğrudan yatırım yapan hiçbir firmayla görüşmeden Türkiye'ye 300 milyar dolarlık doğrudan yatırımcı getireceğini söylemek büyük bir ciddiyetsizlik ve Türk milletine karşı yapılan büyük saygısızlıktır."

Canikli, Kılıçdaroğlu'nun başta depremin yaralarının sarılması ve EYT'lilerin emekli maaşlarının ödenmesi için yapılması gereken ilave harcamaların kaynağı olarak bütçeden yapılacak tasarrufu gösterdiğini dile getirdi.

Bütçe harcamaları toplamından yapılabilecek maksimum tasarruf oranının yüz 1-2'yi geçemeyeceğine dikkati çeken Canikli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütçede belli başlı 9 harcama kalemi bulunmaktadır. Mal ve hizmet alım giderleri kalemi hariç diğerlerinde anlamlı bir tasarruf yapılması mümkün değildir. Mal ve hizmet alım giderleri kalemi de çok çeşitli harcamanın yapıldığı bir kalemdir. Bu harcama kaleminin toplam harcamalar içindeki payı yüzde 7'dir. Güvenlik güçlerinin silah ve mühimmatlarının alımından, araç kiralarının ödenmesine kadar devletin mal ve hizmet alımları bu harcama kaleminden karşılanır. Bu kalem içinde tasarruf edilebilecek maksimum oran yüzde 10'u geçmeyecektir. Bu da 2023 yılı bütçe rakamlarıyla en fazla 20 milyar liraya tekabül etmektedir. Bu parayla depremin yaralarının sarılması için gereken 2 trilyon liralık harcamayı ve EYT'lilerin emekli maaş ödemesi için gereken 300 milyar lirayı ve en düşük emekli maaşlarına yapılan artışlar için gereken 60 milyar lirayı karşılamak elbette imkan dahilinde değildir."

Bütçeden yapılacak tasarrufla, devletin artan harcamalarını finanse etmeye çalışmanın çaresiz bir çırpınıştan başka bir şey olmadığına işaret eden Canikli, "Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den 300 milyar dolar kaynak getirme sözünün akılcı, mantıklı ve bilimsel hiçbir altyapısı ve açıklaması bulunmamaktadır. Bu iddia tam bir safsatadır. Çok ucuz ve basit, gerçeği yansıtmadığı kolaylıkla anlaşılabilen politik bir palavradan ibarettir." ifadelerini kullandı.