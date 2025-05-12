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AK Parti'li Büyükgümüş'ten, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti'li Büyükgümüş'ten, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Milletimizin birliği ve kardeşliği için kritik bir dönüm noktasındayız. Bu mücadelenin asıl sahibi aziz milletimizin her ferdine şükran borçluyuz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Milletimizin birliği ve kardeşliği için kritik bir dönüm noktasındayız. Bu mücadelenin asıl sahibi aziz milletimizin her ferdine şükran borçluyuz." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin paylaşım yaptı.

Alınan kararla Türkiye'nin terörle mücadelesinde tarihi bir eşiğin daha geçildiğini belirten Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla sürdürülen, devletin gücü ve milletin sarsılmaz iradesiyle yürütülen söz konusu mücadelenin yeni bir evreye ulaştığına dikkati çekti.

"Milletimizin birliği ve kardeşliği için kritik bir dönüm noktasındayız. Bu mücadelenin asıl sahibi aziz milletimizin her ferdine şükran borçluyuz." açıklamasında bulunan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti ve milletimizin duasıyla geldiğimiz bu noktadan sonra devletimizi daha da güçlendirerek, milletimizin huzur ve refahını artırarak yolumuza devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' hedefi, artık daha somut ve daha yakın bir ufuk olarak önümüzde duracaktır. Hedefimiz, sadece silahların bırakılması değil, terörü besleyen tüm yapılarla birlikte zihniyetin de tarih önünde yok olmasıdır."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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