AK Parti'li Binali Yıldırım, Beykoz'da Cumhur İttifakı partileri yöneticileriyle görüştü Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İsimleri Millet İttifakı olsa da ben onlara 'menfaat ittifakı' demeyi uygun görüyorum. Sebebi ne? Sebebi çok açık. Seçim alabilmek uğruna yapmadıkları iş yok. Atmadıkları takla yok." dedi.

Yıldırım, Beykoz'da Cumhur İttifakı bünyesindeki partilerin yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, İttifak'ın güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ilkelerinden hiçbir zaman taviz vermeyeceğini, seçimdeki rakipleri Millet İttifakı'nın ise ilkeler değil çıkarlar doğrultusunda bir araya geldiğini ifade eden Yıldırım, "İsimleri Millet İttifakı olsa da ben onlara 'menfaat ittifakı' demeyi uygun görüyorum. Sebebi ne? Sebebi çok açık. Seçim alabilmek uğruna yapmadıkları iş yok. Atmadıkları takla yok. Daha önündeki işi yapmayan belediye başkanlarına cumhurbaşkanı yardımcılığı ikram ettiler. Her bir parti başkanına birer cumhurbaşkanlığı, birer bakanlık. Daha sonra 'Geri kalan bakanlıkları nasıl paylaşacağız' diye tartışmaya başladılar." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın ilkeli duruşunun milletin takdirini kazandığını, seçimlerde Meclis çoğunluğunu sağlayarak istikrar için önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan mutabakata da değinen Yıldırım, "Ne ilkeleri var ne hedefleri var, ne doğruları var. Bugün söylediklerini yarın yalanlıyorlar. Yani işleri güçleri yalan dolan. Altıyla başladılar, yediyi gizlediler. Şimdi yediyi de açık ettiler. Yetmedi, bugün birini daha aldılar. Burada da durmayacaklar. Münhal kadro var, 12'ye kadar gider ama zamanları yok. Şurada üç günlük ömürleri var. Ne yaparsa yapsınlar niyet hayır, akıbet hayır." diye konuştu.

"Bugün Sinan Oğan'ın oylarını pazarlayan birisi çıktı." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"O da 'Ben İçişleri Bakanı olunca şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan, asacağım, keseceğim.' diyor. Buradan anlıyoruz ki ona da İçişleri Bakanlığı verilmiş. Şimdi buradan ben sormak istiyorum. ya kimin malını kime veriyorsunuz? Yani bir kere millet sizi seçti mi? Yetki verdi mi? Bol keseden nasıl dağıtıyorsunuz? Bu ne aymazlıktır? Bu ne rezalettir? Bu milletin iradesine ipotek koymaktır. Milletin iradesini yok saymak. Bunun başka izahı yok. "

Yıldırım, Millet İttifakı'nın terörle arasına mesafe koymadığını, bu ilişkiyi gizleyemediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için ciddiyet vurgusu yapan Yıldırım, "Bir gevşekliğe asla meydan vermeyelim. Çünkü seçim sandıkta kazanılır, sandıkta kaybederiz. Sandıkta verilen oylar, o oy verenlerin namusudur. Onu korumak da hepimizin görevidir. Sandıklara sahip olacağız, oylara sahip olacağız ve bu seçimi inşallah açık ara farkla kazanacağız." şeklinde konuştu.