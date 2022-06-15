AK Parti'li Bilgili, yağmurda evleri zarar gören aileleri ziyaret etti
AA - Fatih Azgın - Güncel
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AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, şiddetli yağmurda evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.
AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, şiddetli yağmurda evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.
Bilgili, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Düzağaç bölgesinde evleri zarar göre ailelere ziyarette bulundu.
Başkan Bilgili, afet yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunduklarını belirterek, ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda süreci yakından takip edeceklerini vurguladı.
AA / Fatih Azgın - Güncel