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AK Parti'li Bilgili, yağmurda evleri zarar gören aileleri ziyaret etti

AA - Fatih Azgın - Güncel
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AK Parti'li Bilgili, yağmurda evleri zarar gören aileleri ziyaret etti

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, şiddetli yağmurda evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, şiddetli yağmurda evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.

Bilgili, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Düzağaç bölgesinde evleri zarar göre ailelere ziyarette bulundu.

Başkan Bilgili, afet yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunduklarını belirterek, ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda süreci yakından takip edeceklerini vurguladı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Yusuf Bilgili Hisarcık AK Parti Kozan Güncel Haberler

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