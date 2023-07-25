AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi H.E.'nin İşyeri Kurşunlandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi H.E.'nin işyeri, aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.T. tarafından kurşunlandı. Olayda yaralanan ya da can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Ak Parti'li Belediye Meclis Üyesi H.E.'nin işyeri kurşunlandı.

Olay, Taşköprü ilçesi Pulcular Mahallesi Sulukise Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde AK Parti Taşköprü Belediye Meclis Üyesi H.E.'ye ait işyeri, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.T. tarafından kurşunlandı. Yaşanan olayda, silahtan çıkan kurşunun bir tanesi de üst katta bulunan daireye isabet etti. Olayın işlendiği saatte işyerinin kapalı olmasından ötürü yaralanan ya da can kaybı yaşanmadı. Maddi hasarın oluştuğu işyerinde ihbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından olayın şüphelisi İ.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU