AK Parti'li Baybatur: Üzümde kalıntı yüzünden uluslararası pazarda payımız düşmeye başladı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, son dönemlerde İran üzümünün Manisa üzümünden daha pahalı hale geldiğini belirterek, "Onlarda kimyasal maddelerle ilgili bir ambargo olduğu için atamıyorlar.

Ak Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, son dönemlerde İran üzümünün Manisa üzümünden daha pahalı hale geldiğini belirterek, "Onlarda kimyasal maddelerle ilgili bir ambargo olduğu için atamıyorlar. Biz ilaçla ilgili kalıntı bırakıyoruz. Kalıntıdan dolayı da yurt dışı pazarlarda satışımız zorlanmaya başladı. Gün geçtikçe uluslararası pazardaki payımız bu kalıntı yüzünden düşmeye başladı" dedi.

Manisa'da sultani çekirdeksiz üzümü sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm alım töreni Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunlu Han'da yapıldı. Törene Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Konuşmaların ardından Saruhanlı ilçesi Nuriye Mahallesi'nden Vahit Gülten'in (65) getirdiği 50 kilogram kuru üzümün satışı, açık arttırma usulüyle gerçekleştirildi. Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük'ün, açılışını 100 TL'den başlattığı kuru üzümün kilosunu Baybatur, 3 bin 500 TL'den borsa adına satın aldı. Daha sonra Gülten'e çeyrek altın takdimi yapıldı. Emeğinin karşılığını aldığını belirten Vahit Gülten, çok mutlu olduğunu söyledi.