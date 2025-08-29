AK Parti'li Ayşen Gürcan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığında başlatılan Büyük Taarruz'un, milletin kararlılığı ve kahraman askerlerin fedakarlığı ile Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlandığını kaydetti.

30 Ağustos'ta kazanılan bu kutlu zaferin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu belirten Gürcan, şunları ifade etti:

"Bu yıl, Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos zaferi, milletimizin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğrunda gösterdiği azim ve cesaretin simgesidir. Bugün de milletimiz, geçmişte olduğu gibi, vatanına, bağımsızlığına ve istikbaline sahip çıkmak için aynı kararlılığı göstermeye devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemiz hem sınırlarımız içinde hem de ötesinde yürütülen kararlı politikalarla güvenlik ve milli birliğini korumaktadır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içerisinde, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."