Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Aydemir, yağıştan zarar gören üzüm sergilerini inceledi

Güncel Haberler

AK Parti'li Aydemir, yağıştan zarar gören üzüm sergilerini inceledi

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa'da yağıştan dolayı sergideki üzümleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Manisa'da yağıştan dolayı sergideki üzümleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli, Gümülceli ve Koldere mahallelerinde inceleme yapan Aydemir, oluşan zararla ilgili TMO ile irtibat kurduklarını ifade etti.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Aydemir, "Devletimiz, bugüne kadar hiçbir afette vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı, bugün de yaşanan afetten dolayı üzümleri zarar gören hemşehrilerimizin yanındadır." dedi.

Aydemir, daha sonra Salihli'nin düşman işgalinden kurtuluşu yıl dönümü etkinliklerine katılarak bu ilçede temaslarda bulundu.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Güncel

Uğur Aydemir Milletvekili AK Parti Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title