AK Parti'li Ay'dan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a tepki - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Ay'dan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'a tepki

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın basında çıkan "Hükümeti devirmekle ilgili görevimi yapmak durumundayım." şeklindeki ifadelerini şiddetle kınadıklarını söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın basında çıkan "Hükümeti devirmekle ilgili görevimi yapmak durumundayım." şeklindeki ifadelerini şiddetle kınadıklarını söyledi.

Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın basına yansıyan "Tarih bana başka bir misyon yüklemiş Ben Millet İttifakı'nın az oy aldığı yerlerde çalışmak zorundayım. Orada oylarımı artırmak ve bu hükümeti devirmekle ilgili görevimi yapmak durumundayım" şeklindeki sözlerini şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Yapılan açıklamayı hadsizlik ve saygısızlık olarak tanımlayan Ay, "Bu açıklama millet iradesine yapılan büyük bir saygısızlık. Bunu kabul etmediğimizi açıkça belirtiyoruz. Belediye başkanlarının hükümeti devirme gibi bir görevi yok. Belediye başkanlarının seçildikleri ile hizmet etme gibi görevleri var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, 'hükümet devirme' cümlesini kurmak suretiyle cuntacıların, darbecilerin sözlerini, yöntemlerini kullanmak suretiyle, talihsiz, saygısızca bir açıklama yapmıştır." diye konuştu.

Karalar'ın demokrasiyi içselleştirememiş bir başkan olduğunu ileri süren Ay, "Belediye başkanı, demokrasiyi içselleştirmiş biri olsaydı, sandığı işaret ederdi. Ama hükümeti devirme kelimesini kullanmak suretiyle içlerindeki demokrasi düşmanlığını, millet iradesine karşı düşmanlığını açık şekilde göstermişlerdir. Bunu kabul etmiyoruz." dedi.

Başkan Karalar'ı asli görevini yapmaya davet eden Ay, "Zeydan Karalar, Adanalıya hizmet etsin. Zeydan Karalar'ın görevi hükümet devirmek değildir. Bu hadsiz açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Cuntacıların, darbecilerin diliyle konuşmak bir belediye başkanına yakışmaz." ifadelerini kullandı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title