AK Parti'li Atabek'ten, üzerine yürüyen İYİ Partili sandık görevlileri hakkında suç duyurusu

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, AK Parti Sakarya Milletvekili ve yeniden aday olan Çiğdem Erdoğan Atabek, dün oyunu kullandığı okulda halk ile selamlaştığı sırada İYİ Partili 2 sandık görevlisinin kendisine saldırdığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, AK Parti Sakarya Milletvekili ve yeniden aday olan Çiğdem Erdoğan Atabek, dün oyunu kullandığı okulda halk ile selamlaştığı sırada İYİ Partili 2 sandık görevlisinin kendisine saldırdığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Yaşanan olayın tutanakla da kayıt altına alındığını kaydeden Atabek, "Önce sözlü saldırı olarak başladı. Üzerime doğru yürüdükleri için yanımdaki arkadaşlar araya girdi. Şikayetçi oldum. Saldırıyı kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Çiğdem Erdoğan Atabek, Serdivan ilçesinde Fatma Özkan İlkokulu'nda oyunu kullandı. Daha sonra okul içinde görevli bulunan sandık görevlilerini selamlayıp sohbet eden Atabek'e, İYİ Partili 2 sandık görevlisi tepki gösterip, üzerine yürüdü. Bu sırada Atabek'in yanında bulunan AK Partililer ve diğer sandık görevlileri araya girdi. Bu anlarda Atabek'in yanında bulunan ve korkan 14 yaşındaki kızı partililer tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Atabek, AK Parti'li görevlilerin yardımıyla dışarıya çıktı. Görevli polislerin araya girmesiyle gerginlik sonlandı. Yaşanan olay, tutanakla kayıt altına alındı. Çiğdem Erdoğan Atabek, olayın ardından 2 sandık görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.