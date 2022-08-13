Haber : AK Parti'li Altınöz, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Altınöz, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

 - Güncelleme:
AK Parti'li Altınöz, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, partisinin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ak Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, partisinin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınöz, mesajında, siyaset sahnesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren AK Parti'nin, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 21 yılı geride bıraktığını belirtti.

AK Parti'nin 21 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardığını aktaran Altınöz, şunları kaydetti:

"'Bir olduk 21 olduk' şiarıyla çıktığımız bu yolda ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun milletimiz de kuruluşumuzun üzerinden 16 ay geçmeden girdiğimiz ilk seçimde, partimizi açık ara farkla iktidara getirerek bize olan güvenini göstermiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde yeni Türkiye'nin 2023 vizyonu, ilk günkü heyecanla devam ediyor. Türk siyasi tarihinde daha önce olduğu gibi önüne birçok engel konulan, yok edilmek için her türlü senaryolar düzenlenen AK Parti'miz, milletimizin desteğiyle her zaman ayakta kalmayı başarmıştır."

AA / Orhan Kuzu - Güncel

AK Parti Siyaset Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title