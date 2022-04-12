AK Parti'li Alpay Özalan: Denetimler sıkı olacağı için rahatsız olabilirler

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, ' Spor Federasyonları ile Spor Kulüpleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili eleştirilere ilişkin, "Kulüp başkanlarının borçlardan sorumlu tutulması gibi durumlarda bize böyle bir tepki varsa yorumunu taraftarlara ve milletimizin vicdanına bırakıyorum. Her şey şeffaf olacak. Hesap verilebilir bir durum ortaya konulacak. Denetimler sıkı olacağı için rahatsız olma durumu olabilir" dedi.

Teklifin ilk imza sahibi ve eski milli futbolcu AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, CHP'nin ve bazı çevrelerin genel kurul gündemine gelmesi beklenen 'Spor Yasası' düzenlemesine ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. DHA'ya konuşan Alpay Özalan, yasa teklifi hazırlanırken paydaşlarla paylaşılmadığı eleştirilerine ilişkin, "Spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifimiz; spor kulüpleri, spor federasyonları başta olmak üzere, tüm yöneticileri ve başkanları, hukukçular, spor hukukçuları, tüm bakanlıklar, UEFA ve FIFA'nın da bilgileri doğrultusunda hazırlanmış bir düzenlemedir" diye konuştu.

Alpay Özalan, CHP'nin teklifin yeniden değerlendirilmesi çağrısı ile ilgili, "Komisyon görüşmeleri sırasında değiştirilecek birkaç unsur vardı. Onları da değiştirdik. Hem iktidar hem muhalefet milletvekilleri bu yasanın bir an önce artık genel kurulun huzuruna gelmesi düşüncesindeler. Biz de bu yasayı önümüzdeki günlerde genel kurulun huzuruna getireceğiz. Spor yasasının bu hafta genel kurula gelmesi planlanıyordu. Ancak uluslararası sözleşmelerin görüşmeleri nedeniyle düzenleme önümüzdeki günlerde genel kurul gündemine alınacak" diye konuştu.

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