Haberler

AK Parti'li Albayrak, Eskişehir'e 15 tramvay ile 15 elektrikli otobüsün kazandırılacağını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kente 15 tramvay ile 15 elektrikli otobüsün kazandırılacağını duyurdu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kente 15 tramvay ile 15 elektrikli otobüsün kazandırılacağını duyurdu.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan "2026 Yılı Kamu Yatırım Programı" kapsamında şehrin ulaşım filosunu güçlendireceklerini belirtti.

Toplam 3 milyar 854 milyon liralık proje tutarı kapsamında 15 yeni tramvay aracı ve 15 yeni elektrikli otobüsün kente kazandırılacağını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesine resmi onay vererek şehrimizin önünü açan Eskişehir'in gelişimine her daim destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 'Bize her 26 Eskişehir'i hatırlatır, 2026 Eskişehir'i anlatır' mottosuyla, Eskişehir'imiz her şeyin en iyisine layık. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti

Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti
Fenerbahçe yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi

Yeni sezonun 2 transferini şimdiden bitirdi
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Trump'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ'ya sahip

Trump'ın yeni hedefi: Ülke bile değiller, hepsi düşük IQ'ya sahip
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu