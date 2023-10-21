AK Parti'li Ala: "Hiçbir toplum geleceğini çocukların kanlarıyla karılan harçların üzerine inşa edemez"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin, "Türkiye olarak başından beri oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Onların hakkını savunuyoruz, savunacağız. Bunun maliyeti olmaz. İnsanlığı yok edemezsiniz.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin, "Türkiye olarak başından beri oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Onların hakkını savunuyoruz, savunacağız. Bunun maliyeti olmaz. İnsanlığı yok edemezsiniz. O, aslında kendi kuyunuzu kazmaktır. Hiçbir devlet, hiçbir toplum geleceğini çocukların kanlarıyla karılan harçların üzerine inşa edemez." dedi.

Ala, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) filosuna dahil edilen 15 yeni otobüsün teslim töreninde yaptığı konuşmada, bu araçların Türkiye'de üretildiğini belirterek, Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.

Ak Parti belediyeciliğinde belediye başkanlığının başka bir makama sıçrama tahtası olarak düşünülmediğini aktaran Ala, "Hangi makamda olursanız olun, orasının asıl sahibi milletin kendisidir. Millet orada sunduğunuz hizmetten memnun olursa sizi başka bir makama ya da mevkiye taşır, orada görev verir. Biz bütün makam ve mevkileri millete karşı sorumluluğumuzun arttığı pozisyonlar olarak görürüz." diye konuştu.

Efkan Ala, makamlarda emanetçi olarak bulunduklarını vurguladı.

Türkiye'de yeni bir anlayışın ortaya çıktığını anlatan Ala, "Daha bulunduğu yerlerin hakkını vermeden milletin kendi iradesiyle ve vereceği kararla getireceği makam ve mevkileri için daha orada olmadan belediye başkanlığındayken yarışmalar başladı. Bu, millete saygısızlıktır, milletin verdiği emanetin farkında olmamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye başkanlarının asıl görevinin, bulunduğu yerlerde hizmet sunmak olduğunu dile getiren Ala, şöyle devam etti:

"Eğer bunu yapmazsanız hafif kalırsınız. O makamların, mevkilerin hakkını vermemiş olursunuz. Millete karşı da saygısızlık yapmış olursunuz. Biz, Bursa'da ve AK Parti belediyeciliğinde bir şeye çok önem veriyoruz: Milletin verdiği, uygun gördüğü her makam ve mevki çok önemlidir ve millete hizmete dönüştürülecek çalışmaların yapılacağı yerlerdir. Başka bir makam ya da mevkiye sıçrama yapılacak ya da atlanmak için kullanılacak bir yer asla değildir."

"Filistin'i topyekun öldüremezsiniz, siz kendi geleceğinizi karartıyorsunuz"

Ala, İsrail'in son günlerde Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, aslında bu coğrafyada insanlığın abluka altına alındığına dikkati çekti.

Saldırıların bütün insanlığın vicdanına yapıldığına işaret eden Ala, şunları dile getirdi:

"Gazze'de, Filistin'de kardeşlerimiz yokluğa, ölüme mahkum ediliyorlar. Çocukların cenazesi, hastaneye yapılan bombardımanla hastanenin önünde dizilecek yer kalmayacak kadar alan tuttu. Bu, insanlığı hiçe saymaktır. Türkiye olarak başından beri oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Onların hakkını savunuyoruz, savunacağız. Bunun maliyeti olmaz. İnsanlığı yok edemezsiniz. O, aslında kendi kuyunuzu kazmaktır. Hiçbir devlet, hiçbir toplum geleceğini çocukların kanlarıyla karılan harçların üzerine inşa edemez. Ancak kendisine çukur kazar. Ancak kendi geleceğini karartır. Vicdanları mahkum edemezsiniz. Belki insanların etrafına abluka çizebilirsiniz, insanların bedenlerini ablukaya alabilirsiniz. İsrail'e söylüyorum: İnsanların vicdanını ablukaya alamazsınız. İnsanları teker teker orada o çocukları öldürüyorsunuz ama insanlığı öldüremezsiniz. Filistin'i topyekun öldüremezsiniz, siz kendi geleceğinizi karartıyorsunuz."

AK Parti'li Ala, devletleri ayakta tutan şeyin adalet olduğunu ifade etti.

İsrail'in tarihten ders de almadığını vurgulayan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi anlayış bunu haklı kılabilir, buna izah getirebilir ya da bunu normal karşılayabilir? Bu zulmün oluşturduğu karanlıkta boğulacak olanlar bu zulmü oradaki masumlara reva görenlerdir. İnsanlığın görmediği, hayal edemeyeceği zulmü, milletin, insanlığın gözü önünde yapıyorlar. Biz şimdiye kadar Türkiye olarak Filistinlilerin hep yanında durduk. Nasıl ki Davos'ta hadlerini bildirdik, 'One minute' dediysek, bugün de aynı noktadayız. Onlara bütün dünyada yapılması gereken ne varsa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bütün devlet başkanlarıyla görüşerek hatırlatıyoruz ve insanlığı göreve çağırıyoruz. Bir kötülük başka bir kötülükle ortadan kaldırılamaz. Bir yanlışlık başka bir yanlışlıkla ortadan kaldırılamaz. Onun için insanlığı da İsrail'i de doğru noktaya çağırıyoruz. Yoksa korkuyu korkuttuğumuzu bütün dünya alem bilir ama biz istiyoruz ki insanlık, insana layık olan tavırla meselelerini çözsün."

Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, insani yardım konusunun en fazla üstünde duran lider olduğunu belirtti.

Bu süreçte mesafe alındığını, insani yardım için açılan koridorun yetersiz olduğunu kaydeden Ala, "Orada bizim çözüm önerimiz şudur: İsrail bu zulümlere son verecek, kendi alanına çekilecek. Filistinli kardeşlerimiz de başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletlerini kurup kendilerini yönetecekler. Bütün insanlık da İslam dünyası da sadece seyrederek değil, etkin tedbirler alarak onların yanında duracak ve onları bu zulümden kurtaracak." ifadesini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da toplu taşımanın büyükşehirler için önemine vurgu yaptı.

Son dönemde toplu taşımayla ilgili tartışmalar olduğunu hatırlatan Aktaş, "Bütün Türkiye'de bugünlerde konuşuluyor. Birileri diyor ki 'Biz 65 yaş üstünü taşımayız'. Bazı belediyeler diyor ki 'Biz destek veremeyiz'. Bunların tamamı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bizler olayı bir kazanç kapısı olarak değil, sosyal devlet olmanın, sosyal belediyecilik yapmanın gereği olarak sübvanse ederek, özel halk otobüslerini de bir paydaşımız olarak düşünüp, bir iş ortağımız olarak düşünüp beraberce bu sorunu, sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Ala ve Aktaş, yeni hizmete alınan otobüsleri inceledi.