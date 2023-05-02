AK PARTİ'Lİ AKSAL: ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM, TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİNİN VE İSTİKRARININ SEÇİMİ OLACAK

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, 'Bir bakıyorsunuz geldiğimiz noktada, bir tarafta Türkiye'nin partileri, Ak Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi. Öbür tarafta 6'lı masa diye yola çıkan ama her zaman PKK'nın destekçisi olduğu, HDP'nin için bulunduğu 7'nci bir ayak. Sonra Amerika, FETÖ ve PKK. Kaçlı koalisyon olduğunu bilmediğimiz bir belirsizlik var. Biz diyoruz ki, önümüzdeki seçim, Türkiye'nin istikbalinin ve istikrarının seçimi olacak' dedi.

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, seçim çalışmaları kapsamında, Edirne'nin Keşan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yemek salonunda düzenlenen kahvaltıda köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Aksal'a programında AK Parti Edirne milletvekili adayları Tarık Hatipler ve Sevdanur Kurban, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililer eşlik etti.

'KAÇLI KOALİSYON OLDUĞUNU BİLMEDİĞİMİZ BİR BELİRSİZLİK VAR'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu ifade eden Aksal, 'Her seçim önemlidir ama 14 Mayıs seçimlerinin ayrı bir önemi var. Eskiden seçimler Türkiye'nin içinde oluyordu. İktidar partisi, muhalefet partisi seçime girerler, zaman zaman değişikliklerde olur bu çok normaldir demokrasilerde. Bir bakıyorsunuz geldiğimiz noktada, bir tarafta Türkiye'nin partileri, AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi. Öbür tarafta 6'lı masa diye yola çıkan ama her zaman PKK'nın destekçisi olduğu, HDP'nin için bulunduğu 7'nci bir ayak. Sonra Amerika, FETÖ ve PKK. Kaçlı koalisyon olduğunu bilmediğimiz bir belirsizlik var. Biz diyoruz ki, önümüzdeki seçim, Türkiye'nin istikbalinin ve istikrarının seçimi olacak' diye konuştu.

'TÜRKİYE ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİ'

Fatma Aksal, Türkiye'nin çok zor günler geçirdiğini dile getirerek, 'Yüzyılda bir yaşanan bir pandemiyi yaşadık biz. Kıymetli muhtarlarıma pandemi sürecinde verdikleri destek için teşekkür ediyorum. En önde onlardı. Bizim vefa gruplarımızda herkes evinde otururken, sokağa çıkmaya korkarken, birine dokunmaya korkarken onlar mücadele ettiler. Yine çok büyük bir deprem yaşadık. Biz 'asrın felaketi' diyoruz ama belki bu topraklarda bin yıldır yaşanmayan bir deprem felaketini yaşadık. Yine benim kıymetli hemşehrilerim, muhtarlarımızın öncülüğünde seferber oldular, tek yürek oldular. İlk günden itibaren deprem bölgesine her türlü yardımı yaptılar. Deprem bölgesinden de ilimize, ilçemize, köylerimize gelen evlerini açtılar? ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN MESELE, GÜÇLENEN VE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLAN BİR TÜRKİYE'

Sağlıkta, ulaşımda, enerjide hayal olan birçok projeyi gerçekleştirdiklerini dile getiren Aksal, 'Sağlık altyapımıza bakın. Bir tane ilaç alamayan, günlerce hastane kuyruğunda bekleyen, 'sen SSK'lısın, sen Emekli Sandığı'sın, sen Bağkur'lusun' diye insanların ayrıldığı, ayrı ayrı hastanelere gittiği günlerden bu gün evde sağlık hizmetine geldik. Eğer bir hastanız varsa doktor evde kendi ayağınıza geliyor. Hepimizin aile hekimleri var. Yeni devlet hastanelerimiz öyle. Ulaşım ona keza. Artık biz kendi hastanemizi, kendi yolumuzu yapmanın çok ötesinde kendi otomobilimizi, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' diyen bir liderimiz var. Bakıyorsunuz bir kesim, 'Tayyip Erdoğan gitsin de, ne olursa olsun' diyor. Esas meselenin Tayyip Erdoğan olmadığını hepimiz biliyoruz. Nihayetinde sayın cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Diyor ki, 'Biz de her canlı gibi faniyiz' Mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil, bütün mesele sayın cumhurbaşkanımızın şahsında büyüyen, güçlenen ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye. Sayın cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin lideri değil, dünyadaki büyün mazlumların ve mağdurların umudu olmuş bir liderimiz var. Güçlenen bir Türkiye var. Kendi doğalgazını bulan, kendi enerji kaynaklarını yaratan bir Türkiye var. Türkiye güçlendikçe bu refah vatandaşlarına da yansıyacaktır? dedi.

Fatma Aksal, programın devamında seçim çalışmaları hakkında bilgi vererek, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.