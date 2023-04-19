AK Parti'li Aksal: Her zaman üretenin yanında olduk

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yerli hibrit ayçiçeği tohumu tanıtım ve dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "İnşallah hep birlikte üretmeye devam edeceğiz. İktidara geldiğimiz günden beri her zaman üretenin yanında olduk. 'Siz üretmeye devam edin, biz yanınızdayız' dedik. Bu proje de onlardan bir tanesi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan ve Edirne'de yaklaşık 17 bin dekarda yürütülmesi planlanan 'Yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekilişlerini artırma projesi' kapsamında yüzde 60'ı bakanlık hibeli, yüzde 30'u Trakya Kalkınma Ajansı ve yüzde 10 üretici katkılı olarak yerli hibrit ayçiçeği tohum tanıtım ve dağıtım programı Keşan ilçesinde gerçekleştirildi. Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Keşan Belediye Başkan Vekili Şafak Uslu, ziraat odası başkanları ve üreticiler katıldı.

Program, üreticilere tohumlarının dağıtılmasıyla son buldu.