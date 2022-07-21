AK Parti'li Aksal: 6'lı masanın 7'nci ayağı HDP

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, muhalefeti eleştirerek, "Bir bakıyorsunuz karşıda 6'lı masa ama 7'nci bir ayağı da var, biliyoruz. Göstermek istemeseler de HDP. Ama Allah'ın izniyle biz üzerimize düşeni yapacağız ve 2023 yılında tekrar Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapacağız" dedi.

Edirne'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından 'AK Parti Edirne Teşkilat Buluşması' toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanları İsrafil Kışla ve Ahmet Minder, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.