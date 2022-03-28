AK Parti'li Akbaşoğlu: Millet 'Umudumuz AK Parti, yaparsa AK Parti yapar' diyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışlarına ilişkin, "Şimdi büyük eserlere nasıl çamur atabilirimin peşinden koşmaya çalışıyor. Millet meydanlarda haykırıyor, 'Umudumuz AK Parti, yaparsa AK Parti yapar' diyor" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından geçen hafta da Yeni Tokat Havalimanı'nın açıldığını anımsattı. Açılışlara ilişkin eleştirilere tepki gösteren Akbaşoğlu, "AK Parti iktidarları en doğru işi de yapsa 'alkışlamayız' anlayışı içindeki muhalefetten takdir beklemek mümkün değil. Son zamanlarda yap-işlet-devret ile ilgili çarpık, iftira ve yalana dayalı birtakım değerlendirmeler duyuyoruz" dedi.

Akbaşoğlu ayrıca, "Erbakan hepimizin hocasıdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da beraber yol yürümüştür. Çeşitli şekilde, 'şu şunun peşine takıldı' gibi söylemler var. Kim kimin peşine takıldı millet takdir edecektir. Bizim yolumuz milli ve yerli yoldur. Bu yoldan sapmadık, sapmayacağız da" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel