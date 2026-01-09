AK Parti'li Acar: Sadece gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Ak Parti olarak her zaman sorumlu ve tarafsız bir şekilde sadece gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Acar, gazetecilerin dünyanın dört bir yanında sel, yangın, deprem, afet ve savaş bölgelerinde emek ve alın teri için mücadele ettiğini belirterek, "Özellikle Gazze'de modern dünyanın gözü önünde devam eden soykırımda sadece gerçeği dünyaya haykırdıkları için 2025 yılında 270'i aşan gazetecimiz, maalesef şehit oldular. Gaddar yönetimlerinin sessizlik ve eylemsizliklerine inat, kadrajlarını adeta ayarladılar ve bedelini canlarıyla ödediler. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşındaki barış çabalarından Afrika'daki huzur arayışına, Suriye'de halkın iradesini kazandığı tarihi dönüşümden insanlığın istikrarına geniş bir coğrafyada can güvenliğini hiçe sayarak bizlere doğru bilgiyi ulaştıran tüm basın emekçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'KÜRESEL ALGI KUMPASLARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Acar, AK Parti olarak medyayı her zaman demokrasinin sarsılmaz bir sütunu ve milli iradenin gür sesi olarak gördüklerini kaydederek, "Bizim çeyrek asra yaklaşan iktidarımızda medya, millet ile devlet arasındaki en şeffaf köprümüz olmuştur. Dezenformasyonun bir silah gibi kullanıldığı, algı operasyonlarının hakikati boğmaya çalıştığı bu çağda sizlerin etik değerlere bağlı duruşu, ülkemizin en büyük güven kaynağıdır. Bugün artık gelişen teknolojinin kötü niyetle kullanılmasıyla birlikte dijital mecralarda üretilen organize yalanlarla ve küresel algı kumpaslarıyla da karşı karşıyayız. Hakikatin sesini kısmaya çalışan bu manipülasyon dalgasına karşı en güçlü kalkanımız sizin meslek onurunuz ve sarsılmaz kaleminizdir. AK Parti olarak her zaman sorumlu ve tarafsız bir şekilde sadece gerçeği yansıtan gazeteciliğin yanında yer almayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'İDEALİMİZ, TÜRK BASINININ SESİNİ DÜNYAYA DUYURABİLMEK'

2026 yılını Türkiye için tam anlamıyla bir reform yılı yapma kararlılığında olduklarını vurgulayan Acar, "Bu yeni dönem ekonomiden hukuka, demokrasiden özgürlüklere kadar büyük atılımları barındırıyor. Bu vizyonun en temel önceliği, terörden tamamen arınmış bir Türkiye ve huzura kavuşmuş bir bölgedir. Sınırlarımızda ve gönül coğrafyamızda terörün gölgesini silmek, evlatlarımıza barış içinde bir gelecek bırakmak bizim asli görevlerimizdendir. 'Türkiye Yüzyılı', savunma sanayinden enerjiye, her alanda olduğu gibi iletişimde de tam bağımsız bir Türkiye idealidir. Bu ideal doğrularımızı, başkalarının kurguladığı filtrelerden kurtarmak ve Türk basınının sesini hiçbir küresel odağın iznine tabi olmadan dünyaya duyurabilmektir. Ailelerinizden, sosyal hayatınızdan fedakarlık ederek gece gündüz demeden mesleğinizi icra etmek için haber peşinde koşan siz değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla bir kez daha kutluyorum" dedi.