AK Parti'li Acar'dan Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasıyla ilgili paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "İki yıldır insanlık dışı bir zulme, soykırıma ve katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin direnişi, bugün onurun ve adaletin zaferine dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze'de ateşkes sağlandı. İki yıldır insanlık dışı bir zulme, soykırıma ve katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin direnişi, bugün onurun ve adaletin zaferine dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulunan Acar, Türkiye'nin garantör ülkeler arasında yer aldığı bu ateşkesin, diplomasinin ve mazlumun yanında duran politikanın en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Acar, moloz yığınları arasında kılınan şükür namazlarının, Filistin direnişinin ve Gazzelilerin onurlu mücadelesinin sembolü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği duruşa en yakından şahitlik ettik, tarih de bu duruşa şahitlik edecektir. Türkiye olarak, şimdiye kadar hem sahada hem masada hem de uluslararası arenada Gazze'nin yanında durduğumuz gibi bundan sonraki süreçte de anlaşmanın uygulanmasının takipçisi olacak, 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz."