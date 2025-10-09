Haberler

AK Parti'li Acar'dan Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasıyla ilgili paylaşım Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "İki yıldır insanlık dışı bir zulme, soykırıma ve katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin direnişi, bugün onurun ve adaletin zaferine dönüşmüştür.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "İki yıldır insanlık dışı bir zulme, soykırıma ve katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin direnişi, bugün onurun ve adaletin zaferine dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze'de ateşkes sağlandı. İki yıldır insanlık dışı bir zulme, soykırıma ve katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin direnişi, bugün onurun ve adaletin zaferine dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulunan Acar, Türkiye'nin garantör ülkeler arasında yer aldığı bu ateşkesin, diplomasinin ve mazlumun yanında duran politikanın en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Acar, moloz yığınları arasında kılınan şükür namazlarının, Filistin direnişinin ve Gazzelilerin onurlu mücadelesinin sembolü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği duruşa en yakından şahitlik ettik, tarih de bu duruşa şahitlik edecektir. Türkiye olarak, şimdiye kadar hem sahada hem masada hem de uluslararası arenada Gazze'nin yanında durduğumuz gibi bundan sonraki süreçte de anlaşmanın uygulanmasının takipçisi olacak, 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.