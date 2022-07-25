AK Parti'li 11 grup başkanvekili İzmir'de buluştu

CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehrin Ak Parti'li belediye meclis grup başkanvekili İzmir'de bir araya gelip, ortak basın toplantısı düzenledi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getiremeyen CHP'li büyükşehir belediye başkanları, her seferinde bu beceriksizliklerini örtecek bir başka mazeret örtüsünün altına saklanmaktadır" dedi.

CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti'li meclis grup başkanvekili AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Ortak açıklamayı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal okudu. Hızal, "Geldiğimiz noktada görmekteyiz ki, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehrimiz, her geçen gün geriye gitmektedir. Seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getiremeyen CHP'li büyükşehir belediye başkanları, her seferinde bu beceriksizliklerini örtecek bir başka mazeret örtüsünün altına saklanmaktadır. CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının bir araya gelerek, belediyecilik adına bir tane somut projelerini kamuoyuna duyuramamış olmaları, hizmette birlik değil, algı, mazeret ve yalanda birlik motivasyonuyla hareket ettiklerini ortaya koymaktadır" dedi.

Hızal açıklamasında, "Bizler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Tekirdağ büyükşehir belediyeleri AK Parti grup başkanvekilleri olarak diyoruz ki; CHP'li belediye başkanlarının, yönettikleri şehirlerin sorunlarını çözmek yerine 'beceriksizliklerini' örtmek için gündem değiştirmelerine geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.