AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı, ilçede iftar programı düzenledi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, programda ezanın okunmasıyla dua edilerek oruç açıldı.

AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı ve Lalapaşa Belediyesi işbirliğinde kurulan sofralarda AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şebnem Koçakelçi vatandaşlarla bir araya geldi.

İftar programı sonrası çeşitli ziyaretler gerçekleştiren İba ve beraberindeki heyet, mahalle kıraathanesinde oturup mahalle sakinleriyle birlikte sohbet eşliğinde çay içti.

Bu arada, AK Parti heyeti Lalapaşa Belediyesi tarafından bereket için ilçede düzenlenen yağmur duasına da katıldı.

İba, MKYK Üyesi Koçakelçi, AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Erhan Ayyıldız ve beraberindeki heyet, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan'ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Koçakelçi, AK Parti Edirne İl Başkanlığını da ziyaret etti.