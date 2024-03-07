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AK Parti Ladik İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

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AK Parti Ladik İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi, Ladik'te açıldı. Açılışa AK Parti ve MHP yöneticileri ile partililer katıldı. Merkezin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Ak Parti Ladik İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi, açıldı.

Merkez Cami yanında gerçekleştirilen açılışa, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, AK Parti Ladik Belediye Başkan adayı Gürkan Özel, AK Parti İlçe Başkanı Celal Tuzcu, Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Yaşar ile partililer katıldı.

Muş, burada yaptığı konuşmada, Ladik'in doğası, havası ve her şeyiyle kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Köse ve Doğan da açılışta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kesilen kurdele ile Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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