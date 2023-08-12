Üye Girişi
Haberler

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Muharrem Ayı'nda Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu

Güncel Haberler

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Muharrem ayı münasebetiyle Millet Bahçesinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Başkan Usame Doğan, aşure ikramıyla gençlerle bir araya geldiklerini belirtti.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Muharrem ayı münasebetiyle Millet Bahçesinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Kütahya'ya kazandırmış olduğu Millet Bahçesinde vatandaşlara aşure ikramda bulunduklarını ve gençlerle hemhal olduklarını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gençlik Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title