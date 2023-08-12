AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Muharrem Ayı'nda Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu
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AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Muharrem ayı münasebetiyle Millet Bahçesinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Başkan Usame Doğan, aşure ikramıyla gençlerle bir araya geldiklerini belirtti.
AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Muharrem ayı münasebetiyle Millet Bahçesinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Usame Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Kütahya'ya kazandırmış olduğu Millet Bahçesinde vatandaşlara aşure ikramda bulunduklarını ve gençlerle hemhal olduklarını söyledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel